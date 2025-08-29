Asturias se prepara para la última operación retorno del verano, en la que se prevén 149.000 desplazamientos

El verano empieza a dar sus últimos coletazos y la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha en las próximas horas el dispositivo especial para la campaña de regreso. Solo en Asturias se prevén que se produzcan 149.000 desplazamientos entre las tres de la tarde de este viernes y la medianoche del domingo de turistas que dicen adiós a sus vacaciones para volver a la rutina diaria.

Los desplazamientos serán escalonados, aunque se espera que la mayor tasa de movilidad se registre el domingo. En concreto, la DGT desgrana que este viernes, especialmente entre las 15.00 y las 22.00 horas, se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas de circulación.

El sábado, el tráfico continuará intenso en sentido salida desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9.00 y las 15.00 horas, motivados por el inminente comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de playas. Por la tarde, ya se podrán observar movimientos de retorno.

Para finalizar, el domingo se calcula que los desplazamientos de por la mañana se concentrarán en zonas playeras, mientras que por la tarde arrancarán ya quienes pongan rumbo a casa tras las vacaciones.

Retenciones en puntos turísticos y principales vías asturianas

En Asturias, se esperan retenciones ocasionales en el puerto de Pajares, afluencia de vehículos en el acceso a playa del Aguilar (Muros del Nalón), posibles retenciones en el túnel de Villaviciosa, así como intensidad de tráfico en la A-8. También problemas de circulación en la A-64, en la glorieta Covadonga y en la intersección del Portazgo. Asimismo, advierten de una posible gran afluencia en el acceso al Parque Nacional Picos de Europa.

Para dar cobertura a esta operación, Tráfico movilizará a todo su personal, así como medios técnicos. Contarán con drones, cámaras, helicópteros Pegasus, radares… Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Consejos y medidas de circulación

En lo que respecta a medidas de circulación, en Asturias proponen:

Evitar la A-66 y A-8. Para acceder a Oviedo o Gijón hacerlo mejor por AS-II o A-64 y AS-I.

Vehículos que se dirijan a Cangas de Onís, Covadonga, Parque Natural de Picos de Europa y Arriondas, circular por la A-8 hasta la salida 319 (Ribadesella), continuando por la N-634 hasta la localidad de Arriondas.

Vehículos que se dirijan dirección Oviedo desde Cangas de Onís y Arriondas se recomienda utilizar la A-8.

Eliminación del tercer carril en A-8 entre p.k. 356,200 y 358,200 (túnel de Villaviciosa) para facilitar el acceso a zona de playas.

Restricción de accesos a la CO-4 durante todo el día, excepto vehículos autorizados

Asimismo, desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que todavía hay incendios activos y recomiendan mantener las precauciones.