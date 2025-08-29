"Asturias refuerza su posición turística": la lectura por parte del Principado de los últimos datos de visitantes
"Logramos que quien nos visite se quede más tiempo", asegura Lara Martínez, viceconsejera de Turismo
"Asturias refuerza su posición como destino turístico de referencia", es la lectura que hace el Principado después de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de julio, que según el Gobierno regional "confirman una tendencia positiva", ya que quienes visitan el Principado alargan cada vez más su estancia. En total, los establecimientos turísticos asturianos registraron 1.224.401 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 4,8% en la estancia media por visitante.
Los alojamientos rurales y los albergues destacan especialmente, al superar las cuatro noches de estancia media. En el caso del turismo rural, las pernoctaciones crecieron un 6,4% respecto al mismo mes del año anterior. También se registraron aumentos en los apartamentos turísticos (+2,9%) y en los campings (+2,1%), mientras que los hoteles y los albergues mantuvieron cifras similares a las de 2024.
"Los indicadores económicos refuerzan esta imagen de solidez". La tarifa media diaria en hoteles alcanzó los 99,47 euros, lo que representa un incremento del 9,5% interanual. Por su parte, el ingreso medio por habitación disponible se situó en 71,56 euros, un 15,98% más que el año pasado. En términos de empleo, los alojamientos turísticos sumaron 7.300 trabajadores, un 1,1% más que en julio de 2024 y un notable 14,6% más que en junio de este mismo año.
A pesar de que el número total de viajeros descendió ligeramente —424.378, un 3% menos que en julio del año anterior—, el aumento en la duración de las estancias compensa esta bajada y refuerza el impacto económico en la comunidad. La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, valoró estos datos como una muestra clara del potencial de Asturias: “estamos logrando que quienes nos visitan se queden más tiempo, y eso es clave para generar un mayor impacto económico y social en todos los concejos. Queremos seguir creciendo, pero sobre todo en temporada baja, apostando por la desestacionalización, por alargar las estancias y por un turismo sostenible que cuide de nuestro territorio y beneficie al conjunto de Asturias”.
