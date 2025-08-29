Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo

La presidenta de la Comunidad de Madrid acompañará a Álvaro Queipo en la entrega del premio "Tomás Antuña"

Alicia García-Ovies

Llanes

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa esta tarde junto al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, en la entrega de la primera edición del premio "Tomás Antuña", que tendrá lugar en Llanes. Pero previamente la popular ha querido recorrer la localidad, hablar con los vecinos y empaparse de la opinión de la calle.

El paseo comenzó en el centro de la localidad y se extendió hasta el puerto llanisco. Durante el recorrido, Ayuso y Queipo saludaron a los vecinos y entraron en varios negocios, donde la presidenta madrileña pudo aprender sobre los detalles del traje tradicional del municipio asturiano.

El acto por el que Ayuso se ha trasladado a Asturias es la entrega de un nuevo galardón instaurado por el PP de Asturias para reconocer la labor de entidades sociales y del tercer sector en el ámbito del Oriente de Asturias. Se podrá seguir en directo a través de esta misma noticia.

En su primera edición, recaerá en el Centro Don Orione de Posada de Llanes, una institución sin ánimo de lucro dedicada al apoyo a personas con discapacidad intelectual con el objetivo de ayudarlas a participar e integrarse en la sociedad con buena calidad de vida.

