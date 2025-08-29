Cabrales saborea el manjar que lleva su nombre
El Certamen del Queso de Cabrales tiene lugar este domingo, cuando todavía restan por celebrarse actividades de la Semana Cultural
A.A.
Con total seguridad, se trata de uno de los quesos asturianos de más impronta, incluso, fuera de las fronteras españolas. Este domingo, el queso Cabrales celebra su propio certamen en el concejo donde nació, el mismo que lleva su nombre. En la carpa instalada en el aparcamiento de Llaneces tendrán lugar diferentes actividades que culminarán con la entrega de premios y una nueva subasta del queso ganador. Además, prosiguen en el concejo las actividades previstas por la Semana Cultural... por si eran pocas las razones por las que visitarlo y, también, saborearlo.
El domingo, día del certamen, la carpa abrirá a las 10.00 horas en el aparcamiento de Llaneces. Allí se ofrecerán al público productos agroalimentarios. Entre las 10.30 y las 11.30 se podrá disfrutar de una degustación en el puesto de la DOP Sidra de Asturias.
A las 11.00 horas arrancará el desfile de acompañamiento a la Xana y a la Pastora Mayor. Estará dirigido por la Banda de Gaitas Picos de Europa-DOP Cabrales y el grupo Corri Corri. El recorrido terminará en el parque, donde se unirán los asistentes al certamen.
El programa también incluye un "showcooking" a cargo de Nicolás Thomson. Habrá dos pases: de 11.30 a 12.00 y de 12.30 a 13.00 horas.
Al mediodía se leerá el pregón. Será además el momento de rendir homenaje a la Xana Naranjo de Bulnes y a la Pastora Mayor de los Picos de Europa. A continuación, a las 13.00 horas, se entregarán los premios y trofeos. Después se subastará el queso ganador. En la pasada edición alcanzó un precio de 36.000 euros.
Tras el certamen llegará el Festival Folklórico, en el parque público de Arenas de Cabrales. Actuarán Corri Corri, la Banda de Gaitas Picos de Europa-DOP Cabrales, Pericote (Llanes), Xaréu d’Ochobre y Ar Vro Malo, grupo tradicional de Bretaña. El programa se cerrará con una partida de bolos a las 18.00 horas, en la bolera pública.
Semana Cultural
Mientras tanto, la Semana Cultural de Cabrales continúa con sus actividades. El martes y el miércoles abrió el Mercado Tradicional Asturiano. Hoy, a las 11.00 horas, habrá cuentacuentos infantil en la Cueva-Exposición, con la historia del libro de la DOP Cabrales Tico Cabrales y el Mejor Queso del Mundo.
Por la tarde, a las 19.00 horas, se celebrará una partida de bolos en la bolera pública de Arenas de Cabrales. Más tarde, la Banda de Gaitas El Llacín ofrecerá el Concierto Resollú.
Mañana, sábado, llegará el XXIV Memorial Gaiteros de Llonín, en recuerdo de Pancho y Cundo. Será a las 18.30 en el parque público, con presentación de Pachu Gómez. Actuarán la Banda de Gaitas El Trasno, Jota y lo Mudau, además de intérpretes de canción asturiana. La jornada se cerrará con la proyección del documental "Cabrales, El Quesu" a las 22.30 horas en el mismo parque.
