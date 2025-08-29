Los centros educativos asturianos, con un mínimo de especialistas en atención a la diversidad según su tamaño

La Consejería de Educación continúa trabajando en un nuevo decreto de equidad, con el que quiere reforzar la atención a la diversidad en los centros educativos. Esta norma servirá para ordenar cómo se atiende a los alumnos que necesitan apoyos especiales y qué recursos se destinan a ellos.

En una reunión celebrada este jueves con los sindicatos de la enseñanza, la consejera, Eva Ledo, presentó un primer borrador con los puntos que considera prioritarios. Entre los mismos figuran tres cuestiones clave: qué apoyos recibirá el alumnado con necesidades educativas (tanto medidas permanentes como refuerzos puntuales); quién se encargará de aplicarlos, aclarando el papel de especialistas como los de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Servicios a la Comunidad; y con qué recursos contará cada centro, es decir, cuántos especialistas tendrá asignados de manera estable.

Según la dirección general de Personal Docente, desde 2018 se ha reforzado la plantilla en este ámbito, con un 23 por ciento más de profesorado de PT y un 20 por ciento más en AL. El objetivo ahora es que todos los centros tengan garantizado un mínimo de especialistas según su tamaño, y que se vayan aumentando en función del número de alumnos que necesiten apoyo.

El Principado subraya que el decreto se redactará de forma participativa. Por eso, además de recoger las propuestas enviadas por los sindicatos a lo largo de este verano, seguirá abierta a nuevas aportaciones.