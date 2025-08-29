Ayuso reta a los socialistas asturianos en su visita a Llanes: "Quiero verlos defender los intereses de España y de Asturias ante la quita de deuda catalana"

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó esta tarde en Asturias a Pedro Sánchez de promover el enfrentamiento entre comunidades y de tener la "cara tan dura" para decir que la condonación de la deuda catalana es por el bien de los españoles. "Las deudas no se evaporan", sentenció durante su intervención en la entrega de la primera edición del premio "Tomás Antuña", celebrada en Llanes.

Ayuso fue muy crítica con la decisión del Gobierno socialista y advirtió que "donde se va el dinero es en las embajadas, en las instituciones catalanas que se utilizan con el poder público para perseguir al comerciante que rotula de una u otra manera". Se va a "seguir redactando leyes para que los niños vean cómo en el colegio pierden sus derechos constitucionales, por ejemplo, su deber y su derecho a utilizar la lengua española como reza la Constitución en artículos fundamentales".

La presidenta madrileña insistió, eso sí, que esto no es una guerra contra Cataluña, que esto "va de España y de todos. Que si seguimos por este camino, nos vamos a destruir". "Quiero ver a los socialistas de Asturias defender los intereses de España y Asturias. A ver cómo se comportan la semana que viene cuando digan que van a condonar la deuda a los catalanes", se preguntó.

Ayuso, de visita en Asturias. / Irma Collín

Un duro discurso

Ayuso acusó a los socialista de politizar a la sociedad porque "con tal de que no gobierne la derecha, todo es posible. ¿Cómo puede un presidente azuzar bandos y odios entre españoles tan solo para que el otro no exista?".

Eso sí, quiso lanzar un mensaje a los asturianos: "Del socialismo se sale, ahí tenéis Andalucía". "Álvaro, es vuestro momento. Es el momento de cambiar las cosas en Asturias, del socialismo se sale. Es el momento de Asturias", expreso dirigiéndose a Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano.

"Malos gobiernos"

Antes de la intervención de Ayuso, fue el propio Queipo el encargado de enfrentar el modelo de la política madrileña contra "dos malos Gobiernos, los de Pedro Sánchez y Adrián Barbón". "¿Qué les das a estos socialistas para que todos los días echen espuma por la boca? ¿Qué les haces para que se pongan tan nerviosos contigo?", le preguntó el asturiano a Ayuso.

Fue un discurso duro y crítico contra un presidente, Barbón, que "consiente ceder recursos de Asturias para que Sánchez contente al independentismo catalán y calla ante la amnistía a los secesionistas, las modificaciones del Código Penal para golpistas y las quitas de deuda a la carta para compensar el agujero que produjeron en las cuentas de Cataluña el procés, las embajadas de Cataluña por el mundo, y el resto de millones invertidos en una política de traición a nuestro país".

Habló Queipo de los grandes profesionales que tienen que irse fuera a buscarse la vida; de las políticas que anteponen el lobo al ganadero, al cual le impiden además "cuidar los montes para que luego ardan"; de las listas de espera sanitarias y de cómo el socialismo asturiano ha dejado en manos de IU "las políticas de vivienda que solo buscan invadir la libertad de mercado e imponer más trabas aumentando los precios".

Para el líder de los populares asturianos, el Principado necesita un presidente que "vele antes por los intereses de los asturianos que por hacer que Sánchez pase un día más en la Moncloa". "Un presidente de Asturias como tú lo eres para Madrid, Isabel", sentenció Queipo.

Previamente, el acto había sido inaugurado Aurora Aguilar, presidenta del PP de Llanes, quien resaltó la figura de Tomás Antuña, quien "aportó a la vida política llanisca toda la generosidad. Se volcó en solucionar cada problema". La jornada finalizó con la entrega del galardón que lleva su nombre al Centro Don Orione de Posada de Llanes.