Educación pone en una "encrucijada" a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años

En una "encrucijada". Así se encuentran los profesores de la concertada a menos de dos semanas de empezar las clases. Lo que iba a ser hoy la quinta reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, se acabó convirtiendo en una negativa por parte de la Administración a valorar la contraoferta que los sindicatos llevaban preparada y que incluía la actualización de su sueldo acorte al IPC. "Se ha limitado a pedirnos una respuesta a su última oferta", lamentan las organizaciones sindicales.

Dicha oferta incluía una subida salarial de 80 euros brunos - si contemplar la opción de que pudiesen incrementarse anualmente en función de algún parámetro como el IPC - y una segunda medida que obliga a los docente a elegir entre mejorar la situación de todos los maestros de Infantil proporcionándoles apoyos o hacer lo propio con los profesores mayores de 55 años reduciendo sus horas lectivas. "No es justo que nos pongan en esta tesitura", claman.

Por un lado, los sindicatos deben indicar si prefieren una dotación de profesores de apoyo en Intanfil en todos los colegios o si prefieren que esos maestros vayan solo para los colegios "socioeconómicamente desfavorecidos" y se pueda reducir la carga de los mayores de 55 años. "Todos los colegios deberían de tener los mismos derechos y recursos, igual que todos los profesores tienen que poder trabajar en buenas condiciones", razona Gonzalo Menéndez, de USO.

"La Consejera nos dijo que no se podían comprometer a actualizar los sueldos porque no tienen presupuestos para ello", explica José Manuel Cueto, de OTECAS, pidiéndoles, además, un "posicionamiento instantáneo" sobre su propuesta, algo que los tres sindicatos - OTECAS, USO y FSIE - rechazaron, al necesitar tiempo para consultarlo con las bases. "Ahora mismo la huelga indefinida sigue en pie", advierten.

Las organizaciones sindicales tendrán de plazo hasta el lunes a las 14.00 horas para darle una respuesta a la Consejería. En este último fin de semana de agosto, los sindicatos deberán intentar contactar con el mayor número posible de profesores para decidir qué hacer. En caso de rechazar la oferta, las negociaciones querían rotas - partiendo de cero y perdiendo lo ya acordado - y los sindicatos comenzarían con sus movilizaciones.