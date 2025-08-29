La otra herida (económica) abierta por los incendios en Asturias: la Ruta del Cares, cerrada en pleno agosto... y sin fecha de reapertura

Los establecimientos turísticos de los Picos de Europa reclaman al Principado información clara sobre cuándo tiene previsto reabrir la ruta del Cares, cerrada desde hace dos semanas ante el riesgo de desprendimientos que provocó un incendio forestal cercano, que cruzó desde León el pasado 12 de agosto. "Si tienen que hacer una valoración técnica, que la hagan cuanto antes; y que trasmitan la conclusión a la opinión pública", piden.

Los empresarios quieren saber cómo organizar el resto de la temporada turística. "Si la previsión es abrir el año que viene, hay gente que tendrá que despedir a parte de la plantilla; pero si la idea es permitir el paso dentro de dos semanas pueden aguantar", señala Javier Alonso, presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur), que ayer convocó una reunión extraordinaria.

Al encuentro acudieron una treintena de representantes de negocios locales, así como un guía de montaña que precisamente ayer realizó la ruta para ver en qué condiciones se encontraba. Según les trasladó, "le sorprendió que estaba bastante mejor de lo que esperaba. Hay ramas y piedras que ya no están, y él cree que ya no hay riesgo de desprendimientos".

Consecuencias del cierra de la ruta

Esta situación de incertidumbre está teniendo numerosas consecuencias para los establecimientos turísticos de los Picos de Europa. Algunos dicen haber registrado en los últimos días hasta un 45% de cancelaciones a causa de los incendios que pusieron en vilo a Asturias. Un camping de la zona ha llegado a recibir hasta 2.400 personas menos, y los taxistas han pasado de realizar veinte viajes diarios a prácticamente ninguno.

"La sensación que hay entre los empresarios es que se comunicó mal la situación por parte del Principado. Se dio a entender a los turistas que todo Asturias se estaba quemando, y no fue así. Además, la alarma de Protección Civil que se mandó a lo móviles agudizó esa sensación de pánico. Hubo clientes que decidieron marcharse tras recibirla", apunta Alonso. Por eso, ahora reclaman al Gobierno de Asturias una mejora en la comunicación, empezando por sus planes para la Ruta del Cares, punto de "dinamización del territorio como Los Lagos o Covadonga".

Los empresarios, insiste Alonso, "no quieren ayudas (menos si van a ser igual que las de la DANA, que aún no llegaron. Lo que quieren es que se tome una decisión sobre la Ruta del Cares para saber qué pueden esperar y poder organizar las próximas semanas, o meses".