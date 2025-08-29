"Fue horrible", relatan los vecinos de Ibias tras estabilizarse el incendio, que aún humea por varios puntos mientras sigue el trasiego de helicópteros en el concejo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamó desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en La Morgal –donde evaluó la evolución de los incendios forestales, junto a la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra– apostar y volcarse en la prevención. «Hay que mejorarla, es una de las labores que tenemos que trabajar con más intensidad. Se puede limpiar montes, se pueden hacer cortafuegos, se puede evaluar y mejorar con la tramitación adecuada», insistió Barbón. Destacó que ahora «los incendios han cambiado, son más rápidos, más voraces, y eso ha exigido que también cambie la forma de responder».

Para predicar con el ejemplo, el Principado sumará 24 nuevos bomberos a la plantilla. «Es fundamental dotar de más recursos y mejores medios técnicos. Hemos hecho mucho en los últimos años, pero hay que seguir perfeccionando y profesionalizando», dijo.

Además, el Principado tiene habilitado el fondo de 18 millones de gasto plurianual hasta 2026 al que los ayuntamientos pueden acogerse para financiar medidas de prevención del fuego. «Hemos trasladado esos recursos a los ayuntamientos para que ejecuten obras de defensa frente a incendios. Es una herramienta clave para proteger el entorno rural y mejorar la capacidad de respuesta», reiteró Barbón, quien insiste en apremiar a los concejos a tomar medidas.

El dirigente asturiano aprovechó para agradecer «de forma sincera» la labor de la UME: «Han estado aquí cuando se les ha necesitado, como siempre, protegiendo a las personas en situaciones dramáticas». El presidente también ha querido reconocer el trabajo de todos los cuerpos implicados en la gestión de la emergencia: bomberos de Asturias, sala del 112, agentes medioambientales, personal sanitario, Guardia Civil, brigadas forestales estatales (BRIF), empresas forestales, voluntarios internacionales y comunidades autónomas colaboradoras como Castilla-La Mancha y Navarra. «Quiero dar las gracias a quienes han estado en primera línea de fuego, poniendo en riesgo su seguridad personal por defender la integridad de otras personas», añadió.

Todo en una jornada en la que Asturias ha logrado pasar página del peligro de los incendios, lo que ha permitido rebajar el nivel de emergencia en el que la región llevaba sumida desde hace más de dos semanas. Son seis los que aún hay en la región, pero ninguno activo: el último en declararse, el de Ibias, también ha sido el último en pasar a nivel de estabilizado, este mismo viernes por la mañana. El de Genestoso (Cangas del Narcea) se estabilizó ya el jueves. Y además hay cuatro controlados (Cabrales, Tineo, Degaña y Cabrales). Así las cosas, el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, declaró el regreso a la fase de 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA) y también se ha retirado la Unión Militar de Emergencias (UME).

Alivio en Ibias

Sobre el terreno, los vecinos respiran, en parte, alivados tras 26 días de fuego unas 7.000 hectáreas calcinadas en la región. El incendio de Ibias aún humea en varios puntos a pasar de la lluvia copiosa que empezó a caer este viernes a primera hora de la tarde en el concejo. Los helicópteros de la BRIF de Tineo y del SEPA echaron mil litros de agua cada dos minutos sobre el principal foco, por encima de San Antolín de Ibias y por debajo de Villamayor. El fuego pasó por aquí como un huracán. «Las llamas alcanzaron los cien metros de altura, era una bola fuego», asegura la alcaldesa, Gemma Álvarez, que ha estado encima del incendio desde el primer instante que se supo que habían prendido fuego junto a las piscinas municipales. «La peor parte se la llevó Villamayor, el fuego les pasó por encima y hubo que sacar a vecinos en helicóptero», asegura.

En las piscinas del pueblo ha sido incesante el trasiego de helicópteros. «Esto no es nada, solo hay uno ahora, el día del incendio eran siete», contaba este viernes la encargada de la piscina, Lucía García Quintana. «Fue horrible, oímos una explosión y de repente el fuego se expandió diez metros. Evacuamos a la gente en tres minutos, no sé cómo no hubo un atropello, los niños lloraban. Mi hija, mi pareja y yo nos fuimos los últimos», relata.

Gasto municipal contra el fuego

En el concejo, el Principado continuarán los trabajos por los perímetros del incendio y los cortafuegos. El dispositivo cuenta con bomberos de Asturias, tres bulldozer y dos retroarañas, además del helicóptero de bomberos y el del concejo.

Ibias es precisamente un concejo situado en zona de alto riesgo de incendio. LA NUEVA ESPAÑA desveló que ninguno de los municipios de tal categoría cuentan con planes específicos de acutación para afrontar estos siniestros, algo obligatorio y que puede financiarse con tal fondo habilitado en 2023 por el Principado: 18 millones de euros de gasto plurianual hasta 2026. El concejo ibiense, a falta de cuatro meses para acabar el año, solo han gastado una pequeña parte. Tiene asignados 494.198 euros del fondo, pero sólo ha adjudicado 146.389 euros para un proyecto de defensa contra incendios forestales. Un contrato que entró en vigor el 21 de agosto. Una situación que se dan en un buen número de municipios.