Incertidumbre ante la vuelta al cole en Asturias: la concertada fija como "prioritaria" la reducción de jornada para mayores
Los sindicatos retoman la negociación con el Principado a tres días de la vuelta de los docentes a las aulas n Ledo ofrece una subida salarial de 80 euros brutos
La enseñanza concertada encara este viernes su cuarta reunión con la Consejería de Educación para tratar de llegar a un acuerdo que permita apaciguar las aguas antes del inicio del nuevo curso escolar en Asturias. La consejera, Eva Ledo, puso el pasado 14 de agosto sobre la mesa la que, advirtió, sería "la última propuesta", en la que se ofrece un incremento salarial de 80 euros brutos, además del que, a día de hoy, es el principal escollo: da a elegir entre una dotación de profesores de apoyo en Infantil para todos los centros o que ese incremento de maestros sea solo en aquellos colegios con niveles socio-económicos desfavorables e incluir la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años.
Esta última medida, la de reducir las horas de clase para los profesores con más antigüedad, es una "prioridad" para los sindicatos, que hacen hincapié en que su jubilación se rige por el régimen general, lo que supone estar dando clase hasta bien entrados los 65 años. "Una profesora de 58 años no tiene el mismo aguante físico para estar tantas horas en un aula de, por ejemplo, Infantil", explica Gonzalo Menéndez, de USO, que ve fundamental la reducción horaria ya que en la red concertada, a diferencia de la pública, no existe un contrato relevo que les permita jubilarse, lo que también influye en la "calidad de la docencia".
Ese será, previsiblemente, el principal debate del encuentro de en al que el sindicato mayoritario, OTECAS, llega "esperanzado". "Queremos que nos escuche y llegar a un acuerdo antes de que empiece el curso", asegura su secretario general.
En cuanto al incremento salarial – fijado por el Principado en 80 euros brutos– las organizaciones sindicales ven fundamental que, de aceptarse, éste tiene que ir aparejado de "una actualización anual acorde al IPC", explica Menéndez.
Desde FSIE, tampoco descartan la huelga indefinida a las puertas del inicio de curso de no desbloquearse una situación que ya se alarga por más de dos años: "Solo queremos igualdad. Creemos que hay que tratar bien a todos los profesores", comentó su presidente, José López Sela.
Lo que salga de la reunión de hoy deberá ser consultado por las bases de los sindicatos, por lo que le solicitarán a la Consejería un plazo para poder da runa respuesta.
