Luanco acoge este fin de semana la caseta informativa de Alimentos del Paraíso Natural

Alimentos del Paraíso Natural es la marca de garantía del Principado de Asturias que reconoce a los productos agroalimentarios y pesqueros elaborados en la región bajo estrictos criterios de origen y calidad. Una distinción que asegura a los consumidores sabores auténticos, exclusivos y con identidad propia.

Tras pasar por Luarca el fin de semana pasado, llegó ayer a Luanco la caseta informativa de Alimentos del Paraíso Natural. Estará instalada hasta este domingo 31 de agosto en el Parque Zapardel, donde los visitantes podrán informarse sobre la marca gracias a la atención personalizada que proporcionará una azafata, adquirir folletos informativos y escanear un código QR que les llevará a un mapa con un listado completo de tiendas distribuidoras de la marca en cuestión.

Azafato de atención personalizada de la caseta. / Cedida a LNE

Desde la caseta informativa, los visitantes podrán acceder a un mapa y listado de la Red de Comercios Distribuidores de la marca. Luego, podrán guardarlo en el móvil para que así puedan tenerlo a mano en cualquier momento. Es importante conocer que hoy en día son 430 los comercios asturianos que se han dado de alta como puntos de venta de productos amparados por la marca.

Para poder asegurar la presencia real del producto en los establecimientos, cada uno debe cumplir un requisito en cuanto a los objetivos de superficie: si la tienda tiene menos de 50 metros cuadrados, se exige un mínimo de tres productos diferentes. Entre 50 y 100 metros cuadrados, deberán ser cinco productos y para más de 100 metros cuadrados, ocho productos distintos. Además, si el establecimiento cuenta con venta online, al menos la mitad del catálogo tiene que estar compuesto por productos de Alimentos del Paraíso Natural.

El gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Fernando Clavijo, explica que "con la caseta de Luarca queremos que cualquier persona pueda reconocer el sello en la etiqueta y, en dos toques, descubrir en el mapa la tienda más cercana donde comprar productos con garantía Alimentos del Paraíso Natural. Es una manera muy directa de convertir la curiosidad en compra local y de calidad".

Para poder distinguir productos de Alimentos del Paraíso Natural es esencial conocer su etiquetado, pues todo producto amparado debe llevar el logotipo oficial de la marca, así como un número de autorización que facilita su identificación en el lineal y que aporta seguridad en la compra.

La marca agrupa una serie de productos muy amplia, combinando los de Denominación de Origen Protegida; como puede ser el Queso Cabrales, el Gamonéu, Afuega'l Pitu, el Queso Casín o la Sidra de Asturias y el Vino de Cangas, con productos de Indicación Geográfica Protegida, como es la Ternera Asturiana, la Faba Asturiana, el Chosco de Tineo y el Queso Los Beyos. A estos últimos se les suma también otros como la verdina de Asturias, el chorizo, morcilla y compango asturiano, huevos camperos, miel, marañuelas, arándanos o kiwis.

Interior de la caseta. / Cedida a LNE

Se trata de una marca con gran conexión gastronómica y turística, pues está presente en muchos comercios y, además, dialoga con el sector hostelero y turístico con colectivos como el Club de Guisanderas, guardianas de la cocina más auténtica, y la Red de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA).

Esta acción se llevó a cabo el fin de semana pasado en Luarca, donde tuvo un gran éxito, y este fin de semana llega a Luanco para seguir informando sobre una marca con gran conexión gastronómica y turística, pues está presente en muchos comercios y, además, dialoga con el sector hostelero y turístico con colectivos como el Club de Guisanderas, guardianas de la cocina más auténtica, y la Red de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA).

También se podrá acudir a la caseta en Arriondas, que se situará en el mes de noviembre con el objetivo de seguir el mismo esquema divulgativo. Para más información, puedes visitar la página web www.alimentosdelparaiso.asturias.es