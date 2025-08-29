Manuel Díaz-Faes, nuevo jefe operativo de la Policía Nacional en Asturias

Manuel Díaz-Faes será el nuevo jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, el número dos del Jefe Superior, Jorge Ignacio Moreno. Díaz-Faes desempeñaba el puesto de jefe de la Brigada de Policía Judicial, en la Jefatura Superior de Policía. Entre las operaciones que ha dirigido está la desarticulación de una banda de narcotraficantes a los que se les incautaron 304 kilos de cocaína, valorados en 27 millones de euros. La "operación Linares" es uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región. Díaz-Faes sustituye a Miguel Ángel Ramos, que ha sido jefe regional de operaciones desde finales de 2022. Ha pedido destino en la embajada española en Ecuador.