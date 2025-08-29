María Neira, embajadora de la Sidra Solidaria de este año
La espicha, organizada por la Fundación Sandra Ibarra y la DOP, será el 12 de septiembre
La doctora asturiana María Neira (Langreo, 1962), directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, será nombrada Embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria 2025 durante la próxima Espicha Solidaria, que organizan la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Fundación Sandra Ibarra.
El acto se celebrará el viernes 12 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Llagar Herminio de Colloto (Oviedo). El objetivo es sumar esfuerzos frente al cáncer, ya que una parte de la recaudación va destinada a la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. La entrada tiene un coste de 40 euros. Neira recoge como embajadora el testigo de la periodista Marta Reyero, y de anteriores embajadores como Carlos Franganillo, Antonio Lobato o Víctor Manuel.
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso a Ibias en jaque: una 'explosión' y pánico en la piscina
- El relevo generacional y ofrecer titulaciones de calidad para competir con las privadas, grandes retos de la Universidad de Oviedo
- Indignación por dos fuegos provocados en Tineo e Ibias (y esta es la situación de los grandes incendios ya estabilizados)
- El grupo de geólogos (con un asturiano como fundador) que desliga los incendios del calentamiento global: los datos que aportan
- Luz verde al decreto por el que Asturias recibirá a 140 menores migrantes: Barbón recuerda a 'los güelos asturianos que emigraron con 13 años