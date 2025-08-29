María Neira, embajadora de la Sidra Solidaria de este año

La doctora asturiana María Neira (Langreo, 1962), directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, será nombrada Embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria 2025 durante la próxima Espicha Solidaria, que organizan la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Fundación Sandra Ibarra.

El acto se celebrará el viernes 12 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Llagar Herminio de Colloto (Oviedo). El objetivo es sumar esfuerzos frente al cáncer, ya que una parte de la recaudación va destinada a la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. La entrada tiene un coste de 40 euros. Neira recoge como embajadora el testigo de la periodista Marta Reyero, y de anteriores embajadores como Carlos Franganillo, Antonio Lobato o Víctor Manuel.