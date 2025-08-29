El Congreso de los Diputados prepara lo que se interpreta como el saldo de una deuda histórica, al colgar por primera vez en una de sus estancias los retratos de las nueve parlamentarias de la Segunda República.

La "necesaria" restitución de las diputadas pioneras en el Congreso

Asturias tiene un papel clave, ya que tres diputadas de esas nueve —un tercio del total— obtuvieron su escaño por lo que entonces era la circunscripción de Oviedo, hoy la del Principado. Fueron Dolores Ibárruri, "la Pasionaria", Matilde de la Torre y Veneranda Manzano, esta última la única de las tres nacida en Asturias. El resto son Clara Campoamor –de origen asturiano–, Victoria Kent, Margarita Nelken, María Lejárraga, Julia Álvarez Resano y Francisca Bohigas.

Las mujeres de la Segunda República representaban únicamente el 0,6 % del total de los diputados. "Honrar la memoria de estas pioneras colgando sus retratos es un gesto necesario", opina Alberto Velasco, politólogo e historiador y especialista en el siglo XX.

El ovetense Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y académico de número de la Real Academia de la Historia de España, destaca la importancia de aquellas nueve diputadas, especialmente de Clara Campoamor y Victoria Kent, que dejaron un encendido debate sobre el derecho al voto de las mujeres en la historia del parlamentarismo.

"Se daba una paradoja con Clara Campoamor y Victoria Kent (diputadas tras las elecciones de 1931 por el Partido Radical y por el Partido Radical Socialista, respectivamente), ya que podían ser elegibles, pero no eran electoras, porque no estaba permitido el voto para las mujeres", analiza Moradiellos.

Para el ovetense, Campoamor (nieta de un asturiano) y Kent, por su encendido debate que acabó con victoria para la primera —ya que el sufragio universal se aplicó en las elecciones de 1933— son las diputadas más representativas de aquella etapa.

Matilde de la Torre, socialista, nació en Cabezón de la Sal (Cantabria) y salió diputada en las elecciones de 1933. Fue parlamentaria durante dos legislaturas: desde ese año hasta 1935 y, tras las elecciones de 1936, hasta el estallido de la Guerra Civil. "Era una diputada inteligente, que se movía mucho en temas de fiestas populares, tanto en Cantabria como en Asturias", explica Velasco. Como hizo también Ibárruri, De la Torre se presentó por Asturias al considerar que tendría más posibilidades de obtener un escaño, como así fue. La cántabra tuvo gran presencia política durante la Revolución de 1934, siendo miembro del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas.

De la Torre, escritora, se exilió a Francia tras la Guerra Civil y luego se desplazó a México, donde murió en 1946.

Veneranda Manzano, que era profesora, fue la única diputada nacida en Asturias (en Belandio, en el concejo de Piloña) de la Segunda República, también por el PSOE. "A nivel político se movió mucho en el tema escolar, aunque no tuvo una gran actividad parlamentaria", detalla Velasco. Como De la Torre, Manzano se exilió a Francia tras la Guerra Civil y luego fue a México. Tuvo un relevante activismo antifranquista en el exilio mexicano, donde se inclinó por Juan Negrín en el conflicto interno del PSOE entre el canario y el asturiano Indalecio Prieto. Fue expulsada por ello del PSOE en 1946 y al año siguiente se afilió al PCE, muy influida por el dirigente comunista asturiano Wenceslao Roces, otro exiliado republicano. Pudo regresar a España tras el franquismo y falleció en Oviedo en 1992.

Dolores Ibárruri, nacida en Gallarta (Vizcaya), que consiguió su escaño por Oviedo como diputada del Frente Popular por el Partido Comunista en las elecciones de 1936, tuvo escaso tiempo de actividad parlamentaria, al estallar la Guerra meses después, en julio de ese mismo año. "Destacó desde el principio por ser una gran oradora, con largos discursos, que nada tendrían que ver, ya solo por duración, con los que se escuchan hoy en día", detalla Moradiellos.

Tras la victoria de Franco, se exilió en Rusia y, en las primeras elecciones democráticas, volvió a ser elegida diputada por Asturias.