Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía

El campo no entiende de tiempos administrativos, demasiado lentos y muy alejados de la realidad del día a día sobre el terreno. Es lo que ha pasado con las ayudas para compensar la nefasta cosecha de fabas de la campaña 2024-2025 en Asturias. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria acaba de aprobar una línea extraordinaria de ayudas de 568.365 euros para paliar los daños sufridos en la faba asturiana y verdina debido a las excesivas lluvias de hace más de un año.

Pero es que hace apenas dos semanas sucedió lo contrario en las plantaciones: una jornada de calor extremo, la del pasado 15 de agosto, con más de 40 grados en algunos puntos de la región, sumado a la sequía que se acumulaba ya de semanas anteriores, ha llevado al traste a buena parte de la producción de alubias en el interior asturiano principalmente. Algunos calculan que perderán hasta la mitad.

Así las cosas los productores no están muy animados, todo lo contrario. Más si se tiene en cuenta que las ayudas aprobadas no cubren todas las pérdidas del año pasado ni mucho menos. Los hay que apenas recibirán una cuarta parte de lo que dejaron de ganar. Y ahora, ante lo ocurrido con las plantas que se han quemado por el calor –zonas del interior del Occidente y en Siero, básicamente; no así las plantaciones de las vegas, como Los Cabos (Pravia) al disponer de más agua– no hay mucha esperanza futura y sí mucho pesimismo.

De momento, lo aprobado y fijos son esos casi 600.000 euros, que llegarán a 115 agricultores, distribuidos entre 90 explotaciones de faba y 25 de verdina. Los importes concedidos ascienden a 2.200 euros por hectárea en el caso de la faba asturiana y 2.000 euros por hectárea para la verdina. El exceso de lluvias en la primavera de 2024 favoreció la aparición de hongos y enfermedades en los cultivos. La falta de viento y la elevada humedad agravaron la situación, hasta el punto de reducir la producción un 60% respecto a campañas anteriores, recuerda el Principado.

Además, en la campaña de la Política Agraria Común (PAC) de 2025, los productores de faba asturiana con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y de verdina con marca de garantía han podido solicitar por primera vez la ayuda destinada a recursos genéticos vegetales, al tratarse de cultivos adaptados al entorno local y que se pretende conservar. Esta ayuda, de 635 euros por hectárea y año, es compatible con otras líneas de la PAC, como las ayudas directas o las de producción ecológica. Se concederá durante cinco años, con el objetivo de ofrecer un respaldo continuado al sector.

En esta primera convocatoria, han participado 50 productores, que han solicitado ayudas para una superficie total de 143 hectáreas, con una media de 2,8 hectáreas por explotación. Las particularidades del cultivo de faba y verdina también se han tenido en cuenta en el programa Incorpórate al agro, que por primera vez permite acceder a ayudas, aunque se compatibilice la actividad agrícola con otras ocupaciones, con el fin de diversificar ingresos y facilitar el relevo generacional en el campo.