Semana negra para los vuelos en Asturias: un retraso de más de siete horas desde Mallorca y una cancelación de un avión que iba a París

Problemas en un vuelo con salida en Asturias. Un avión de la compañía Vueling que debía haber salido el jueves con destino París fue cancelado, para desesperación de los viajeros, muchos pendientes de coger otros enlaces. La aeronave despegó, pero una vez en el aire regresó por "problemas técnicos" y después fue finalmente cancelado. Los viajeros mostraron su indignación y además se quejaron de la falta de explicaciones de la compañía.

Vueling ha ido recolocando a los pasajeros en días posteriores. "Me recolocan cuatro días después. Entradas al Louvre, a la Torre Eiffel y el hotel, desperdiciados. ¿Quién va a cubrir esas pérdidas", se pregunta uno de los afectados. "Es inaceptable.

"Parece que los derechos de los pasajeros no significan nada para esta aerolínea", insiste este pasajero, que se hace varias preguntas: "¿Cómo se supone que llegaré a París ahora? ¿Quién me compensará por mis planes arruinados y los costos prepagos? ¿Por qué no se ofreció una solución el mismo día?. Es frustante", destaca.

Y problemas en otro vuelo con Mallorca

No ha sido el único problema relacionado con vuelos en las últimas horas en Asturias. Los pasajeros de un vuelo Palma de Mallorca–Asturias, operado también por la compañía Vueling, sufrieron este viernes un retraso de más de siete horas respecto al horario previsto. El avión, en el que la mayoría de viajeros eran asturianos, debía despegar a las 11.45 horas, pero encadenó varios retrasos sucesivos. La compañía anunció primero que la salida se posponía a las 13.30, después a las 14.00 y más tarde a las 14.55.

Finalmente, informó de que el despegue quedaba retrasado sin hora definida. Los contratiempos no terminaron ahí. Pasadas las 16.40 horas, un representante de la aerolínea entregó a los pasajeros formularios de reclamación, y el embarque comenzó en torno a las 17.00. Ya dentro del avión, los viajeros permanecieron en tierra unas dos horas y fueron informados por megafonía de un problema técnico en el elevador conectado a la aeronave. El vuelo despegó finalmente pasadas las 19.00 y aterrizó en Asturias poco antes de las 21.00