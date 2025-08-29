La sidra, bien echada y tallada: cinco esculturas que representan su grandeza

La dimensión artística de la sidra, ya sea mediante pintura, poesía, música o incluso arquitectura (si hablamos de llagares), llega a todos los rincones de la región. La escultura no se queda atrás y se hace notar en los principales enclaves sidreros de Asturias. Las cinco obras comentadas en las próximas líneas, una selección de las que mejor representan la cultura de la sidra, se recogen en el coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA "La sidra asturiana. Patrimonio mundial". El cuarto volumen de la compilación, titulado "Las miradas del arte", estará disponible en los quioscos durante este fin de semana. Propone un repaso del papel que tuvo y tiene la sidra a través de la creación artística, literaria y musical.

"El árbol de la sidra", Gijón

Las hojas de este árbol son verdes, pero no tienen una origen vegetal, sino vítreo. Situado en el Puerto Deportivo, está flanqueado por el barrio de Cimadevilla en un lado y por "Las Letronas" en el otro, y a pesar de su aspecto eminentemente sidrero, su intención original era la de fomentar el reciclaje de vidrio.

Inicialmente llamado "Módulo Sícera", debido a su estructura modular, la construcción fue concebida por el estudio barcelonés de arquitectos Labaula, tras salir elegido en el concurso organizado por la Empresa Municipal de Medio Ambiente (Emulsa). El árbol se yergue gracias a 3.200 botellas donadas por llagares cercanos que, como reza su inscripción, se convierten "en las hojas de un gran árbol de vidrio reutilizado".

"A la toná", con la Catedral de fondo. / MIki López

"A la toná", Oviedo

Presidiendo desde 1999 la rotonda que entrelaza los barrios ovetenses de Ventanielles y Teatinos, hay una escultura que recoge una estampa clásica de los chigres y romerías asturianas: un par de amigos cantando abrazados mientras un tercero les acompaña escanciándoles un culín de sidra.

Esta estatua fue ideada por José Antonio García, "Llonguera", como un reconocimiento particular al cantante Xuanín de Mieres, representado en la escultura. El homenaje se extiende a la tonada en general con la representación de una antigua tradición: "Echar un cantarín en el chigre".

"El escanciador" de Mieres. / LNE

"El Escanciador", Mieres

En la emblemática plaza del Requejo de Mieres del Camín, un hombre de bronce que mide 2,70 metros de altura lleva echando culetes de sidra desde 1979. Su pose imita la tradicional postura de escanciado de sidra, ilustrando de esta manera la importancia de la bebida regional en la zona. La obra fue llevada a cabo por el escultor local Félix Magdalena, autor de varias obras repartidas por todo el concejo.

"La Manzanera", en Villaviciosa. / LNE

Su nombre oficial es "Monumento a la manzana", pero la población maliaya la conoce por lo que representa esta estatua en broce: una mujer que camina sobre un lecho de manzanas con un cesto de fruta al costado. Situado frente la entrada al teatro Riera, la escultura fue concebida por el artista valenciano Mariano Benlliure hace casi cien años, en 1928. "La Manzanera" fue erigida como homenajea al indiano Obdulio Fernández, uno de los fundadores de la empresa Valle, Ballina y Fernández, creadora de la icónica marca "El Gaitero"

En Villaviciosa también destacan otras obras dedicadas a la sidra, como el "Homenaje a la manzana", una gran reproducción en acero de una pieza de fruta que recibe a los visitantes desde 2015, con diseño de Diego Anta; o "Exaltación a la manzana", un sombrero de bronce del que emanan enormes manzanas en el parque Ballina de Villaviciosa. Esta última obra la llevó a cabo Eduardo Úrculo en 1996, como homenaje al empresario José Cardín, clave en el desarrollo de "El Gaitero".

"El culetón", en Nava. / LNE

"El culetón", Nava

El icono turístico de uno de los concejos más representativos de la Comarca de la Sidra es esta pieza de la plaza Manuel Uría, frente a la iglesia naveta de San Bartolomé.

La obra del artista local Arturo Martínez acompaña celebraciones emblemáticas del concejo como el Festival de la Sidra desde 2018, gracias a un diseño de la letras que recuerda al escanciado de un culín. La primera "A" carece de línea central, para emular las piernas de un escanciador en plena faena, mientras que la "V" aparece inclinada y con una franja amarilla, como si fuera un vaso de sidra listo para consumir.