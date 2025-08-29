Supermercados masymas impulsa el kilómetro cero: más sabor asturiano en tu mesa

Supermercados masymas ha hecho del producto de proximidad uno de los pilares de su política comercial. Su apuesta por el "kilómetro cero" es una constante en sus lineales donde puedes comprar alimentos frescos y de máxima calidad, producidos a menos de 100 kilómetros de sus tiendas. Hoy, masymas ya ofrece 874 referencias de este tipo, desde huevos ecológicos y quesos artesanos hasta embutidos, frutas y hortalizas producidos en Asturias, y se ha fijado el reto de alcanzar pronto las 1.000 referencias.

"Seguimos siendo fieles a nuestros orígenes, cuando el fundador recorría los pueblos de Asturias comprando producto local, apostando por lo nuestro. Es nuestra manera de impulsar la comunidad y la economía asturiana, beneficiando a los sectores artesanos, agrícolas y ganaderos", subrayan desde masymas.

El compromiso de masymas va más allá de las palabras. Para el consumidor, elegir producto cercano significa proteger el entorno, apoyar la tradición y apostar por la sostenibilidad. Año tras año, refuerza acuerdos directos con agricultores, ganaderos y pequeños productores asturianos, eliminando intermediarios. Así logra que los alimentos lleguen al lineal en su punto óptimo de consumo, manteniendo frescura, sabor y un precio justo tanto para el cliente como para los productores locales.

En una época en la que las personas buscan cuidarse mejor, cuidar el entorno y apostar por la sostenibilidad, el modelo de masymas encaja a la perfección. El producto de proximidad no solo es más saludable y sabroso, sino que, al necesitar menos transporte y menos embalaje, deja una huella ecológica mucho más pequeña.

El consumo de alimentos de proximidad vive hoy su mayor auge y cuenta incluso con el respaldo de la Comisión Europea como vía para reforzar la producción local y las cadenas cortas de suministro. "Ganar todos es posible cuando valoramos lo que tenemos cerca", recuerdan.

El objetivo está claro: que cada vez más hogares asturianos puedan llenar su cesta con productos "de aquí", disfrutando de la frescura y autenticidad que solo lo local puede ofrecer. Frente a un mundo donde la comida recorre miles de kilómetros, masymas sigue apostando por productos frescos, sostenibles y con impacto directo en Asturias.