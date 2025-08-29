Un vuelo Asturias-París da la vuelta a los quince minutos de despegar por una "incidencia técnica"

Una "incidencia técnica", según se dijo a los pasajeros, ha obligado al avión que hacía la ruta Asturias-París a última hora de la tarde de ayer a cambiar de planes, virar en redondo y volver al aeropuerto de Santiago del Monte para aterrizar en el mismo aeródromo del que había despegado minutos antes. El aterrizaje se ha realizado sin contratiempos y los pasajeros, ya fuera del avión, se han interesado por la forma en que la aerolínea, Vueling, los compensará por las molestias o cómo espera acomodarlos en otro vuelo para llegar a París.

El incidente ha afectado al vuelo VLG8618, de la citada compañía Vueling. El aparato había despegado de Asturias en dirección a la capital francesa a las 20.56 horas y cuando llevaba navegados unos quince minutos y sobrevolaba el mar Cantábrico, el comandante viró para retornar al Principado, donde tomó tierra a las 21.37 minutos. En condiciones normales, el vuelo debería haber acabado en el aeropuerto parisino de Orly a las 22.20 horas.

El avión protagonista de este vuelo abortado es un Airbus A320, cuya capacidad estándar oscila entre 140 y 170 pasajeros.