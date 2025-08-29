Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vuelo Asturias-París da la vuelta a los quince minutos de despegar por una "incidencia técnica"

El aparato ha aterrizado en el aeropuerto de Santiago del Monte sin contratiempos tras abortarse el viaje al de Orly

Una avión de Vueling toma tierra en el aeropuerto de Asturias.

Francisco L. Jiménez

Una "incidencia técnica", según se dijo a los pasajeros, ha obligado al avión que hacía la ruta Asturias-París a última hora de la tarde de ayer a cambiar de planes, virar en redondo y volver al aeropuerto de Santiago del Monte para aterrizar en el mismo aeródromo del que había despegado minutos antes. El aterrizaje se ha realizado sin contratiempos y los pasajeros, ya fuera del avión, se han interesado por la forma en que la aerolínea, Vueling, los compensará por las molestias o cómo espera acomodarlos en otro vuelo para llegar a París.

El incidente ha afectado al vuelo VLG8618, de la citada compañía Vueling. El aparato había despegado de Asturias en dirección a la capital francesa a las 20.56 horas y cuando llevaba navegados unos quince minutos y sobrevolaba el mar Cantábrico, el comandante viró para retornar al Principado, donde tomó tierra a las 21.37 minutos. En condiciones normales, el vuelo debería haber acabado en el aeropuerto parisino de Orly a las 22.20 horas.

El avión protagonista de este vuelo abortado es un Airbus A320, cuya capacidad estándar oscila entre 140 y 170 pasajeros.

