Asturias ya copa el 15% de los rescates del Estado a empresas: tres conocidas firmas en la lista

Tres de las veinte empresas españolas que a día de hoy están rescatadas por el Estado son asturianas, esto es, el 15% del total. La lista de las compañías asistidas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), creado por el Gobierno en la pandemia, queda así después de que el grupo hotelero Hotusa, con sede en Barcelona, haya completado la devolución los 241 millones de euros que recibió en 2021, según informó ayer la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), entidad de la que depende el Fasee.

Las tres empresas de Asturias que aún cuentan con financiación de este instrumento son ingenierías: Duro Felguera (rescatada también en 2021 con 120 millones de euros), Imasa (con un préstamo de 35 millones) e Isastur (con 4o millones).

Las dos primeras se encuentran en preconcurso de acreedores. Duro, con unos 1.300 empleados, acaba de aprobar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 180, aunque el proceso aún no ha comenzado, según fuentes de la plantilla. Imasa, con más de 800 profesionales, está en busca de un inversor que alivie sus estrecheces financieras; mientras que Isastur, con 1.200 trabajadores, ha asegurado no necesitar de momento un socio capitalista.

Con el Grupo Hotusa, ya son ocho las empresas españolas que ya han cancelado su préstamo con la Sepi: Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Por su parte, quedan veinte aún asistidas por el Estado. Además de las tres asturianas citadas, son Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Tubos Reunidos, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Vivanta y Meeting Point.

Con la devolución de Hotusa, el Fasee ya ha recuperado 949,4 millones de euros, esto es, el 35,4% de los 2.681 millones otorgados. n