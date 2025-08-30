El curso político arranca en Asturias con la mirada puesta en la investigación del accidente de la mina de Cerredo: estos son todos los cargos que comparecerán
Las intervenciones para esclarecer por qué se produjo la explosión que acabó con la vida de cinco trabajadores vuelven a comenzar este lunes
El curso político arranca en Asturias este lunes con la mirada puesta en la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente de la mina de Cerredo, que el pasado marzo costó la vida a cinco trabajadores. Tras el parón de agosto, la Junta del Principado retomará las comparecencias para intentar esclarecer las causas que llevaron a una de las jornadas más trágicas ocurridas en los últimos años en el sector minero.
Los trabajos para recabar testimonios continuarán donde se quedaron en julio. En esa primera fase testificaron doce agentes medioambientales y cargos del servicio de Gestión Forestal el Principado. Este lunes, la jornada arrancará con la presencia de un agente de Medio Natural, para seguir con el jefe de servicio de Montes e Infraestructuras.
A lo largo de la semana se oirá también a técnicos, al exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes, a personal de la dirección general de Minería, así como a los directores generales de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios y al de Gestión Forestal.
La ronda semanal la cerrará el funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas e informes de la mina de Cerredo. También hablará el ingeniero inspector de la sección de Seguridad Minera.
Más de medio centenar de comparecencias
En total, los grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia de más de medio centenar de personas. Entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.
Los alcaldes de Degaña, Óscar Ancares; de Ibias, Gemma Álvarez; y de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, también han sido llamados a comparecer, al igual que los responsables de la empresa Blue Solving, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como directores generales y personal del servicio de minas.
No lo harán los supervivientes de la explosión, que declinaron dar testimonio ante esta comisión, ni el presidente del Principado, Adrián Barbón o la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como había reclamado Vox.
Explosión de grisú
El accidente de la mina de Cerredo, que conmocionó tanto a Asturias como a León (los trabajadores fallecidos eran leoneses), se produjo por una explosión en el nivel tercero de la mina provocada por la acumulación de gas grisú. Al parecer, los primeros indicios apuntan a que se estaría extrayendo carbón de forma ilegal. La empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso a Ibias en jaque: una 'explosión' y pánico en la piscina
- Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Incertidumbre ante la vuelta al cole en Asturias: la concertada fija como 'prioritaria' la reducción de jornada para mayores
- Ayuso reta a los socialistas asturianos en su visita a Llanes: 'Quiero verlos defender los intereses de España y de Asturias ante la quita de deuda catalana
- El grupo de geólogos (con un asturiano como fundador) que desliga los incendios del calentamiento global: los datos que aportan