El curso político arranca en Asturias con la mirada puesta en la investigación del accidente de la mina de Cerredo: estos son todos los cargos que comparecerán

El curso político arranca en Asturias este lunes con la mirada puesta en la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente de la mina de Cerredo, que el pasado marzo costó la vida a cinco trabajadores. Tras el parón de agosto, la Junta del Principado retomará las comparecencias para intentar esclarecer las causas que llevaron a una de las jornadas más trágicas ocurridas en los últimos años en el sector minero.

Los trabajos para recabar testimonios continuarán donde se quedaron en julio. En esa primera fase testificaron doce agentes medioambientales y cargos del servicio de Gestión Forestal el Principado. Este lunes, la jornada arrancará con la presencia de un agente de Medio Natural, para seguir con el jefe de servicio de Montes e Infraestructuras.

A lo largo de la semana se oirá también a técnicos, al exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes, a personal de la dirección general de Minería, así como a los directores generales de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios y al de Gestión Forestal.

La ronda semanal la cerrará el funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas e informes de la mina de Cerredo. También hablará el ingeniero inspector de la sección de Seguridad Minera.

Más de medio centenar de comparecencias

En total, los grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia de más de medio centenar de personas. Entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.

Los alcaldes de Degaña, Óscar Ancares; de Ibias, Gemma Álvarez; y de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, también han sido llamados a comparecer, al igual que los responsables de la empresa Blue Solving, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como directores generales y personal del servicio de minas.

No lo harán los supervivientes de la explosión, que declinaron dar testimonio ante esta comisión, ni el presidente del Principado, Adrián Barbón o la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como había reclamado Vox.

Explosión de grisú

El accidente de la mina de Cerredo, que conmocionó tanto a Asturias como a León (los trabajadores fallecidos eran leoneses), se produjo por una explosión en el nivel tercero de la mina provocada por la acumulación de gas grisú. Al parecer, los primeros indicios apuntan a que se estaría extrayendo carbón de forma ilegal. La empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.