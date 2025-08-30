El futuro de Glovo, en el aire por los 450 millones acumulados en multas

Delivery Hero, la matriz de origen alemán dueña de Glovo, ha dejado en el aire la continuidad de la empresa de reparto. "Existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovoapp23 S.A., España, para continuar como empresa en funcionamiento", recoge el informe del primer semestre del año elaborado por la corporación para sus inversores. Las dudas de Delivery Hero sobre la viabilidad de Glovo se sustentan en los 450 millones de euros en sanciones que pesan sobre la compañía por sus reiterados incumplimientos de la normativa laboral. También por la capacidad operativa de la plataforma una vez ha culminado su transición a un modelo de repartidores asalariados.

Fuentes de Glovo consultadas por este medio declinaron realizar declaraciones y se remitieron al informe de Delivery Hero.

El futuro de la aplicación de comida a domicilio líder en España no está nada claro y las dudas en el seno de Delivery Hero no son nuevas. Ya en su informe anual de 2024 explicitó su "incertidumbre significativa" sobre la continuidad de Glovo, endureciendo ahora el tono.

La compañía fundada por Óscar Pierre en Barcelona hace diez años pugna por cerrar su primer ejercicio con más ingresos que gastos. Hasta la fecha no ha dado beneficios y la paciencia de los inversores alemanes, que la compraron en 2022, se va agotando. Por el momento, Glovo adeuda a la Seguridad Social 450 millones de euros, según recoge el informe de Delivery Hero, y el monto sigue aumentando, hasta un punto que amenaza con ahogar a la compañía.

Otra variable que puede condicionar a corto plazo la dirección de la compañía es la investigación penal que está llevando a cabo un juzgado de Barcelona contra Pierre por un presunto delito contra los derechos de sus repartidores.