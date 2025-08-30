Mágicas montañas: El Neverón del Albo, un señor pico

A finales de agosto de 2007 y llevando a Erik Pérez Lorente como guía, subimos a esta cumbre de 2.445 metros, situada en el Macizo Central de los Picos de Europa, Avelino Suárez sus hijos Paulo y Jorge y el que suscribe, grupo al que se añadió Pepe Rozada, a quien encontramos durante la subida a Vega de Urriellu. Con Erik habíamos quedado en Pandébano e iniciamos la marcha a las a las 9,45 de la mañana. A las 10,30 estábamos en el Cantu’l Valleyu. Dos horas después llegábamos a Vega de Urriellu. A las 13,05 reemprendimos la marcha. Alcanzamos la cumbre del Neverón del Albo a las 15,55. Iniciamos el descenso a las 16,25. A las 19,05 estábamos de vuelta en Vega de Urriellu. Unos veinte minutos más tarde iniciábamos el descenso hacia Pandébano, a donde llegamos a las 20,44, cuando era casi de noche. La ascensión al Neverón del Albo por la vía que la hicimos está catalogada de AD inf. (Algo Difícil inferior).

Encuentros en el camino

Avelino, Paulo, Jorge y yo, que habíamos salido de Celorio a las 8 de la mañana. Erik ya nos estaba esperando cuando llegamos a Pandébano. Nos pusimos en seguida en marcha, El día, por cierto, era espléndido. Hicimos un breve alto en la majada de la Terenosa para que Erik entregara, de parte de su mujer, una caja de corbatas de Unquera a Rosa Guerra, una veterana pastora que en aquellos tiempos se mantenía como la persona que hacía el queso de Cabrales a mayor altura.

Los Albos vistos desde la cumbre del Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, en una foto de Erik Pérez Lorente. / M. F. D.

Ya habíamos rebasado las últimas casas de la majada cuando nos alcanzó un peculiar grupo montañero. Eran Miki López, compañero de LA NUEVA ESPAÑA, donde era el líder de los fotógrafos, su mujer, Elsa, y "N’Arba", una perra malamute. Miki estaba próximo a completar con Eduardo Lagar un auténtico hito en el periodismo asturiano, como fue recorrer todos los concejos asturianos, haciendo reportajes de todos ellos, uno por uno. Había subido hasta Pandébano para fotografíar a Erik y luego regresar. Pero al enterarse por nosotros de que en Vega de Uriellu estaban los hijos de Pedro Udaondo para participar en el homenaje que dos días después se iba rendir a la memoria de su padre, decidió continuar. No sería problema para él ni para su mujer, que se movía con agilidad y soltura. Sí, para la perra, dotada por la naturaleza de lo necesario para moverse entre nieves y hielo, pero no para soportar calores, aunque fueran moderados, como el de ese día. Por si fuera poco, "N’Arba" tenía ya diez años, una edad provecta para su raza. Miki y Elsa querían subir hasta la base del Naranjo de Bulnes, pero decidieron seguir ruta arriba hasta que la perra dijera "basta".

En el Cantu’l Valleyu, Pepe Rozada

No lo había dicho cuando nos alcanzaron en la siguiente parada, que fue en el Cantu´l Valleyu. Pero no fueron solo ellos los que llegaron sino dos montañeros más. Y uno de ellos, nada menos que Pepe Rozada, que en esa época era, como directivo de la Federación Asturiana de Montañismo, responsable de refugios y, como tal, acompañaba a un experto en energía fotovoltaica que iba a examinar los paneles del de Vega de Urriellu. Aunque somos del mismo concejo, San Martín del Rey Aurelio, yo apenas había tenido contacto con Pepe, quizá por la diferencia de edad, aunque no dejaba de conocerle, en todo caso, por sus fantásticos fotomontajes de montaña, que nos resultaban tan útiles a quienes teníamos interés en identificar en el paisaje a las montañas de nuestra tierra. Pero luego supe que había sido –que lo era todavía—un gran montañero, que había subido tres ochomiles, además de haber conquistado el Ebrus. También, que en la minería había desempañado todos los oficios y funciones –guaje, picador, posteador, vigilante—antes de decidirse a estudiar, y terminar, la carrera de ingeniero técnico de Minas. En el momento del encuentro que nos ocupa tenía 59 años y un aspecto vigoroso, además de un carácter agradable. Sería un estupendo fichaje para nuestro grupo en ese día, aunque todavía no sabíamos lo que se iba producir.

No tardaríamos en saberlo, pues, reanudada la marcha, mantuvimos un buen ritmo hasta llegar a Vega de Urriellu.

Miki López, fotógrafo de LA NUEVA ESPAÑA, con su mujer, Elsa, y su perra «N’Arba», llegando por primera vez a Vega de Urriellu. / M. F. D.

Hacia los Albos

En el refugio que está a los pies del Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes, saludé, con el agrado de siempre, a su responsable, Tomás Fernández. Y comimos algo de queso y jamón. Desde el refugio se veía perfectamente nuestro objetivo del día. Erik nos explicó que había que pasar, de principio a fin, por encima de la arista abombada que precedía a la cima. Y nos dio un arnés a cada uno, lo que anticipó que tendríamos que afrontar algunas dificultades. Y nos pusimos en marcha. Pasaban cinco minutos de la una. Llevábamos andados pocos metros cuando llegó Pepe Rozada para incorporarse al grupo. Ni qué decir que lo recibimos encantados.

Yo tenía por entonces un problema: me había quedado con las manos heladas. Los dedos estaban duros y yertos. Era la segunda vez que me pasaba algo parecido en la alta montaña. La otra vez había sido, veinte años antes, también en Vega de Urriellu y después de comer algo. Pero si aquella vez había sido en un día gris y frío, ahora lucía el sol y había una temperatura agradable. Me acordé de un refrán asturiano que aprendí de mi madre política, Pilar Magdalena, y que dice: "El ruin res después de comer terez". Terecer es un verbo asturiano que significa estar aterido. Monte arriba fui dando golpes con los dedos en la empuñadura de los bastones de montaña. Casi sin darme cuenta recuperé el calor en las yemas. Mucho antes de alcanzar la Brecha de los Cazadores, que, para dar acceso a la Corona del Rasu, exige una pequeña trepada, ya había recuperado el tacto.

Volver a la base

La Corona es un balcón formidable. Pero esta vez no nos asomamos a él porque sabíamos que íbamos a disponer de una alternativa quizá mejor y no estábamos sobrados de tiempo. Tomamos la senda que conduce a la Horcada Arenera, pero no la seguimos hasta ese destino sino que, tras avanzar unos quinientos metros, la abandonamos hacia la derecha para descender hacia el fondo de una vaguada. Lo hicimos por unas llambrias muy inclinadas pero perfectamente transitable por lo bien que se adherían las suelas de las botas a la rugosa pendiente de la peña. Fue más incómodo cuando, más allá de las llambrias, hubo que transitar por una gravera de piedra gruesa. Así llegamos a la pared que desciende desde la arista del Neverón, la cual que veíamos en vertical muy por encima de nuestras cabezas. Nos quitamos las mochilas, nos pusimos los arneses, bebimos algo de agua y nos dispusimos a iniciar la trepada por una estrecha y poco profunda canal. Las mochilas quedaron allí. El único que llevaba la suya era Erik. En ella iba la cuerda que usaría para atarnos cuando le pareciera adecuado.

El relato de la escalada y el descenso va aparte en estas mismas páginas. Este texto continúa con el intento de describir lo que se ve desde la cima del Neverón del Albo.

Pepe Rozada. / M. F. D.

Una preciosa cumbre

La del Neverón del Albo es realmente una cumbre preciosa. En todos los sentidos. Es pequeña y muy aérea, pero no colgada, por lo que no se tiene sensación de vértigo o de peligro. Y resulta ser un balcón excepcional. Los Albos, vistos desde lejos, pueden parecer ser una pirámide compacta. Nadie diría, al verlos desde Pandébano o la Terenosa, donde cada mañana se hacen acreedores con su resplandeciente blancura a su hermoso nombre, que están formados por varios picos. Y menos se podría suponer que el Neverón se encuentra lo suficientemente aislado como para poder ofrecer una panorámica circular excelsa, que no obstruye ningún obstáculo próximo.

Si en esa panorámica se parte de Peña Castil para ir girando la vista en el sentido de las agujas del reloj, aparece en primer lugar el Picu Urriellu, ofreciendo su legendaria cara Oeste. Luego, la Collada Bonita, los Campanarios y la Morra, más los Tiros Navarro y los Picos de Santa Ana. Se interpone luego el Neverón de Urriellu. Después, muy próxima, la Párdida, con su cumbre bicorne de cimas tan separadas. Más allá, la Torre de Coello y La Torre Bermeja. Y luego un imponente Torrecerredo, enlazado con el Picu Los Cabrones para dejar entre ambos y por debajo de la larga y alta arista que los une, la abrigada depresión del Jou Negru, con su nevero en el fondo luchando por sobrevivir al cambio climático. Y antes, por sendas escotaduras, han aparecido el Llambrión y La Palanca. A la derecha de los Cabrones se ve el macizo de la Bermeja y, ya en el Macizo Occidental, por encima de los Picos de Dobresengos, el esplendor cimero del Cornión, con las dos Peñas Santas. Cerrando la panorámica, la Sierra de Maín, Pandébano y Sotres, aunque antes de regresar visualmente a Peña Castil, se puede ver parte del Macizo Oriental, coronado por la Morra de Lechugales. Y, para que nada falte, se puede ver hasta el mar, porque los Picos de Europa, y esa es una de sus grandes singularidades, están muy cerca de la costa: a menos de 30 kilómetros en línea recta.

Semejante panorama hubiera merecido horas y horas de contemplación deleitosa, pero no teníamos tiempo para ello. Ni quizá, tampoco el ánimo. Siempre que se alcanza una cumbre costosa, en el precio a pagar no se cuenta el esfuerzo, que se olvida inmediatamente, sino la preocupación por el descenso. Una forma de rebajar ese coste es hacerlo retrospectivo, consiguiendo buenas imágenes con las que disfrutar luego. Fue lo que hice con las dos cámaras que llevaba conmigo. Entre ellas, claro está, las del grupo, para lo que fue muy útil el pequeño trípode que llevaba en el bolsillo de mi pantalón, maltrecho por el enganchón en una peña.

El autor, con Ainara, hija menor de Pedro Udaondo, en el refugio del Urriellu. / M. F. D.

De vuelta a Urriellu

Sin novedad llegamos a donde habíamos dejado las mochilas. Y, ya relajados, hicimos la comida más fuerte del día. Nos supo a gloria la tortilla que había preparado Mary, la mujer de Avelino. Y proseguimos el camino. Al llegar a Vega de Urriellu ya hacía tiempo que lo habían dejado Miki, Elsa y la perra N´Arba, que había sido capaz de subir tan arriba, lo que hizo posible que su dueño me hiciera una foto preciosa, con el Naranjo al fondo. Erik me presentó a Ainara, la hija menor de Pedro Udaondo, que formaba parte de la cordada de tres personas que habíamos visto en la pared de la Torrre Arenera, cuando nosotros íbamos a enfrentarnos con la arista del Neverón del Albo. Yo le conté que, sentados en aquel banco adosado al refugio, su padre no hizo una foto aquel 25 de agosto de 1999 a los que acabábamos de subir al Picu: Erik Pérez Lorente (el guía), Avelino Suárez, su hijo Jorge, mi hija Lucía y yo. La noche anterior habíamos tenido una cena muy agradable con el grandísimo montañero vasco, que era también una muy agradable persona.

Dentro del refugio me cambié los pantalones, pues llevaba unos de repuesto en la mochila. E iniciamos el descenso. Pandébano lo alcanzamos entre dos luces. El regreso en coche fue nocturno.

Fue el Neverón

Pero la ascensión no terminaría esa noche sino que se prolongaría varios días, los que tardó en resolverse la duda sobre qué pico habíamos subido. Por entonces yo ya había adquirido la costumbre de escribir, para mí, mis aventuras montañeras y consultaba fuentes –libros, mapas—para aclarar dudas. Y, al escribir la de los Albos me encontré con que había discrepancias sobre estos picos. Empecé, pues, a cruzar correos electrónicos con Erik para resolverlas y él, que contesta siempre y pronto, comenzó a sospechar que estaba confundido, no con la identidad del pico al que nos había subido, sino con los datos relativos a él y a su entorno. Las dudas las resolvió la "Guía montañera de los Picos de Europa", del vasco David Atela, geólogo y profesor de la Universidad del País Vasco, al que Erik conocía y en cuya solvencia confiaba. Y así llegó a la conclusión de que el pico al que habíamos subido era, con sus 2.445 metros de altura, el más alto de los tres Albos, con tres metros de diferencia sobre el Pico Albo, cuya cima aplanada está muy cerca de la suya, aunque entre las dos hay una profunda separación vertical.

Sortear la arista del Neverón no es fácil, pero ahí no termina el problema, pues queda una trepada dificililla hasta la cumbre. / M. F. D.

