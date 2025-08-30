La natalidad se estabiliza y las defunciones bajan ligeramente en Asturias
Asturias tuvo en los primeros siete meses del año una cifra de nacimientos similar a la del año pasado, con 2.670 recién nacidos
La natalidad parece estabilizarse en Asturias, tras años en números rojos. En los siete primeros meses del año, se registraron en la región 2.670 recién nacidos. Cuatro más que en el mismo periodo del año pasado. Esta estabilidad va acompañada, a su vez, de un ligero descenso en las defunciones (7.796), según reflejan los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).
Aún así, el saldo vegetativo entre nacimientos y fallecimientos sigue siendo amplio. En concreto, murieron cinco mil asturianos más de los que nacieron.
Los datos también revelan que las mujeres cada vez esperan más para tener hijos. El sesenta por ciento de las madres tenían entre 30 y 39 años cuando dieron a luz. Despuntan ligeramente las madres entre 35 y 39 años. Otro dato llamativo es que uno de los pequeños registrados en estos primeros meses es de menor de 15 años.
Por regla general, en Asturias nacen más niños que niñas. Además, uno de cada seis niños nacidos este año son de madre extranjera. Precisamente, la población asturiana creció en el segundo semestre del año gracias a la inmigración. Descienden los nuevos residentes asturianos nacidos en el Principado y solo los llegados de fuera salvan las cifras demográficas.
