¿Qué pasará con los fondos del Memorial María Luisa en Asturias? Los fotógrafos de naturaleza defienden que tenga sede fija

La dotación con una sede y un museo para el Memorial "María Luisa" de fotografía y vídeo de naturaleza y aventura suma apoyos. Los profesionales del sector coinciden en la importancia que tendría para Asturias contar con una exposición de tal magnitud, tanto por su calidad como por el turismo fotográfico que podría atraer. Actualmente, los organizadores del certamen cuentan con un fondo de más de 5.000 fotografías firmadas por los mejores especialistas en la materia de todo el mundo que se guardan en una nave en Infiesto (Piloña).

El concurso se sitúa entre los cinco mejores del mundo, tanto por el número de material que recibe cada edición como por su carisma, como destaca Mario Suárez Porras, fotógrafo y presidente de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias (Afonas). "Cada vez está cogiendo más relevancia y los premiados hacen todo lo posible por venir porque les encanta. Después del ‘Wildlife’, que se celebra en Londres, es donde mejor se encuentran, la gala más bonita...", asegura. Esta gran acogida por parte de los profesionales hace que la organización haya logrado reunir una de las muestras que mejor representan la fotografía de naturaleza de los últimos años.

Imágenes que Suárez, defiende, deberían estar expuestas: "Cuentan con material suficiente para hacer diferentes cambios y que sea una exposición viva. Pueden cambiarla por estaciones o por temáticas".

A su parecer, Principado o Ayuntamiento de Oviedo deberían hacer un esfuerzo por dotar al Memorial de una sede, más teniendo en cuenta que la capital asturiana ha iniciado el proceso para lograr ser Capital Europea de la Cultura 2031. "Hace años, incluso, el Ayuntamiento alquilaba las fotos del ‘Wildlife’ para exponerlas en un local durante las navidades, pero en muchos casos son las mismas imágenes que tiene el ‘María Luisa’, porque los fotógrafos solemos mandarlas a los dos", cuenta.

José Benito Ruiz, presidente de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (Aefona), destaca que el Memorial es "un certamen con mucho arraigo, con una trayectoria impecable, donde se buscan unas imágenes de muy alto impacto visual". Muchos se sus socios participan en el concurso que, en su opinión, "el valor que tiene y lo que aporta es muy grande".

"Es inspirador, habla de la conservación de la naturaleza a través de la belleza y de imágenes muy impactantes. Creo que sería un gran espacio tanto para Asturias como para el turismo fotográfico", incide. Por eso, anima a realizar un esfuerzo para lograr un museo.

El fotógrafo de naturaleza José Manuel Fernández cree que ya debería haber un museo. "Es muy, pero que muy buena idea. El nivel del concurso ‘María Luisa’ es de los mejores a nivel mundial y cada año crece a pasos agigantados. Tener algo así en Asturias, donde el público pueda ver las obras impresas, sería un lujo . Ojalá se pueda conseguir", desea.