La sidra asturiana tiene mucho arte: cuadros, literatura, música.... todo lo inunda

El aroma que deja la sidra no solo se hace notar cuando se abre una botella o se escancia un culín. Un paseo por cualquier ciudad o villa de Asturias, una visita a alguno de los museos artísticos de su geografía, o simplemente afinando el oído de vez en cuando, permite apreciar ese aroma. Esa fragancia se percibe a muchos niveles y en muchos rincones, pero hay un ámbito en el que la sidra se ha desarrollado de manera paralela: el arte.

La pintura, la escultura, la poesía, la música. Todas las variantes artísticas de Asturias se han visto influenciadas de una manera u otra por la sidra gracias a las raíces culturales tan profundas que anclan la bebida al disfrute y trabajo de la región. La solidaridad y trabajo en común que definen actividades como la recogida de manzanas, el mayado o las romerías están plasmadas de mil maneras distintas a través del arte.

El cuarto volumen del coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA , "La sidra asturiana, patrimonio mundial", reconstruye este sendero y traza el desarrollo de la sidra asturiana a través de las expresiones artísticas que la ilustran. Titulado "Las miradas del arte", el tomo estará disponible en los quioscos este fin de semana, siendo la penúltima entrega de una iniciativa que pretende apuntalar el legado de la cultura sidrera asturiana, y que tendrá su colofón final la víspera del Día de Asturias, el 7 de septiembre, con el libro "Mensaje en una botella".

"Las miradas del arte", desde hoy en los kioscos "Las miradas del arte", el cuarto libro de los cinco que conforman el coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA, "La sidra asturiana, patrimonio mundial", ofrece desde hoy, sábado, un seguimiento del rastro que une la cultura sidrera asturiana con todo tipo de expresiones artísticas, desde la pintura o la literatura, hasta la escultura, pasando por la música. El volumen se distribuye con el periódico del día a un precio de 6,95 euros. A continuación, a razón de un libro cada fin de semana, llegará el último volumen de la colección, "Mensaje en una botella", que abordará la situación, la dimensión y las perspectivas a futuro del sector sidrero asturiano.

Los trazos de Evaristo Valle ilustran la cultura chigrera de la época, mientras que los colores de Piñole acercan al espectador a las romerías y recogidas multitudinarias que hermanaban las comunidades de cada pueblo. Estos y otros artistas reconocidos reproducen al óleo la vida de una manzana, desde su caída del pomar hasta su consumo, como si se quisiera recrear una especie de ciclo de la sidra a golpe de pincel.

«La tonada» (1910), óleo sobre lienzo de Manuel Medina Díaz. / Manuel Medina Díaz

Por su parte, los cancioneros de tonada asturiana utilizaban el chigre como su patio para poder crecer y crear auténticos profesionales de la música, con letras que siempre hacen alusión a escenas del día a día de la época relacionadas con la sidra. Entre gaitas y botellas de sidra, el chigre se convirtió en la escuela de la tonada de muchos grandes de la música, que fueron transmitiendo sus letras de generación en generación para mantener viva una tradición tan antigua como la famosa botella verde.

Por último, para recordar a la sidra y a su fruto, la escultura cumple un papel fundamental que reparte por toda la geografía asturiana obras que mantienen su legado presente para locales y visitantes. "El escanciador de sidra" de Mieres o "el culetón" que preside las campañas turísticas del concejo de Nava, son algunas de las estructuras que hacen honor a una tradición que va mucho más allá de escanciar un culín de sidra o descorchar una botella.