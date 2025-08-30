El "terremoto" Ayuso agita Llanes: gritos de "guapa", una gran ovación y sesión interminable de fotos

La popularidad de Isabel Díaz Ayuso hace tiempo que traspasó las fronteras madrileñas. La presidenta de la comunidad de Madrid mueve multitudes allá donde va, y ayer volvió a demostrarlo durante su visita a Llanes. Entre un enorme aplauso y gritos de "guapa" entró a la carpa instalada en la Vega de la Portilla después de hacerse fotos y vídeos con un pequeño grupo de personas que se congregaron en el exterior, a pesar de la lluvia que hizo acto de presencia durante la tarde. "Esto Sánchez no lo puede hacer", le comentaron agradecidos los presentes, que no escatimaron en halagos. Hasta con un perro se fotografió la madrileña.

La política mostró durante su visita a la región el carisma y desparpajo que le han hecho convertirse en un referente del Partido Popular en todos los ámbitos. La primera frase de su intervención lo dejó claro: "Son las ocho y aún no he cenado". Dijo en alusión a la criticada frase de Pedro Sánchez durante una comparecencia de prensa. Un comentario que causó las carcajadas y los aplausos de todos los presentes.

Esos aplausos volverían a repetirse en varias ocasiones durante su intervención, que se alargó durante media hora. Insuficiente si se les pregunta a los asistentes, que la escucharon atentos durante cada minuto.

El público exprimió su visita al el máximo. Una hora después de haber terminado la entrega de premios, Ayuso continuaba haciéndose fotos con los presentes sin perder la sonrisa. Nadie quiso quedarse sin inmortalizar el momento. A su lado, en todo momento, el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, para quien el acto supuso también un importante respaldo de los suyos.

La familia popular asturiana estuvo prácticamente al completo. Entre los asistentes se dejaron ver los alcaldes de Castrillón, Jesús Eloy Alonso; de Cangas de Onís, José Manuel González; de Ribadesella, Paulo García; de Caravia, María Salomé Samartino; y de Amieva, Carlos Félix Salazar.

También acudió la secretaria general del PP en Asturias, Beatriz Llaneza, así como diputados populares de la Junta General del Principado, entre los que se encontraba, entre otros, Luis Venta, Sandra Camino y José Manuel Felgueres. Igualmente, no se lo perdieron los representantes asturianos del PP en las Cortes Generales, José Manuel Rodríguez González, Esther Llamazares y Silverio Argüelles.

Los concejales de Llanes y de otros municipios asturianos también quisieron arropar a Ayuso y Queipo durante el acto.

Recorrido por Llanes

La presidenta viajó a Asturias acompañada por Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y comenzó su recorrido por la región con un paseo por el centro de Llanes para conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos y comerciantes. Allí recibió numerosas muestras del cariño que le profesan los asturianos.

Comenzaron por el centro de la localidad y llegaron hasta el puerto. Se pararon con todos los viandantes que así se lo solicitaron y entraron en diversos comercios. En uno de ellos, Ayuso pudo conocer el detalle con el que se confecciona el traje tradicional llanisco.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso continuará durante la jornada de hoy, en este caso con parada en Ribadesella.