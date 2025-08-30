"La UE debe reducir la dependencia exterior en defensa", afirma Fernández Lanero (UGT)
El ministro de Industria clausurará el jueves en Oviedo las jornadas de verano del sindicato
El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, afirmó ayer que "la Unión Europea debe reducir la dependencia del exterior, especialmente en materias como la defensa, la seguridad o la energía". Lanero se mostró "de acuerdo" con el hecho de que España ya esté cumpliendo con un gasto en defensa equivalente al 2% del PIB, tal como manda la OTAN, aunque matizó que "no es una cuestión de porcentajes, sino de cumplir con los compromisos adquiridos, siempre y cuando ese gasto no implique una merma de otras partidas estratégicas como la agricultura o un recorte de derechos sociales".
Asimismo, el dirigente sindical llamó a "conseguir que las inversiones en defensa en España vengan a Asturias, a Indra, y no a otras comunidades autónomas como Andalucía".
La industria militar y la geopolítica será uno de los temas que se analizarán en la Escuela de Verano "Manuel Fernández López, ‘Lito’" de UGT Asturias, que cumple su 25.ª edición y que se desarrollará del lunes al jueves en la sede del sindicato, en Oviedo.
Así, las jornadas arrancarán el lunes con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde. El curso comenzará oficialmente con una ponencia del secretario general de UGT a nivel federal, Pepe Álvarez.
A lo largo de la semana, la escuela abordará distintos temas de actualidad como la reducción de la jornada laboral, la financiación autonómica, las infraestructuras energéticas y el problema del acceso a la vivienda. El curso será clausurado el jueves con una conferencia del ministro de Industria, Jordi Hereu.
