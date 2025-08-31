Más de 9.600 profesores vuelven a las aulas en Asturias "vigilantes" para que se "cumpla" el pacto que levantó la huelga: "Queremos agilidad"

Más de 9.600 profesores regresan este lunes 1 de septiembre a las aulas en Asturias, que serán llenadas algo más tarde –el 9 de septiembre– por los alumnos. Un número de docentes que se incrementará a lo largo del curso de forma progresiva con la incorporación de los interinos hasta superar los 13.000.

Esta vuelta al cole se produce con la sensación de que poco o nada han cambiado las cosas desde el curso pasado: ratios "elevadas", "pocos" profesores de apoyo y un horizonte condicionado por el cumplimiento del pacto "Asturias Educa". Fue éste el acuerdo alcanzado tras la huelga y las intensas movilizaciones al final del curso entre la Consejería de Educación –ahora en manos de Eva Ledo tras la dimisión de Lydia Espina– y cuatro de los cinco sindicatos del sector.

El pacto recoge un conjunto de medidas que se desplegarán de manera escalonada durante los próximos cursos. Una de las más esperadas por los equipos directivos es la incorporación de nuevos maestros de apoyo en las especialidades de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), que atienden a alumnado con necesidades educativas. De los 300 refuerzos comprometidos, 120 docentes llegarán a las aulas en abril de 2026, según la circular de inicio de curso enviada por la Consejería de Educación. La medida se valora como un primer paso, pero se percibe insuficiente ante la realidad que se vive en muchos centros.

Para asegurar que los compromisos se materialicen, Eva Ledo ha convocado este mismo lunes la constitución de la Comisión de Seguimiento del pacto. Se trata de la primera reunión formal entre la administración y las organizaciones firmantes, concebida como un espacio de diálogo y control del calendario.

Seguimiento

En ANPE, sindicato mayoritario en el sector, su presidente Gumersindo Rodríguez destaca la importancia del encuentro. "Es fundamental para garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas, empezando por la adecuada dotación de personal, la reducción de la burocracia y la no penalización en la carrera profesional por estar enfermo", subraya.

Borja Llorente, de CC OO, explica: "Llegamos al inicio de curso con la concepción del acuerdo que puso fin a la huelga como un punto de partida para la mejora de la escuela pública. Ese acuerdo no es un fin en sí mismo sino un medio para conseguir nuevas mejoras". La organización reclama agilidad para "implementar cuanto antes" las medidas pactadas y "calendarizar" los acuerdos. "Al margen, reivindicamos la negociación de un nuevo acuerdo de interinidades que ponga coto a la precariedad que generan las medias jornadas. Y también exigimos oposiciones con un mayor número de plazas para reducir la temporalidad".

Preocupación

Miguel Laria, portavoz de SUATEA, advierte de que la organización afronta el curso "con preocupación" y con la determinación de vigilar a la Consejería. "Es primordial garantizar la incorporación de los profesores de apoyo, pero también invertir recursos económicos suficientes para que todo el alumnado que lo necesite sea atendido, no solo quienes cuentan con un dictamen oficial".

La reflexión remite a una de las grandes reivindicaciones de las movilizaciones del pasado curso: el reconocimiento de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Frente a las Necesidades Educativas Especiales (NEE), que incluyen diagnósticos graves como autismo o trastornos de conducta, el alumnado NEAE engloba a quienes presentan altas capacidades, dificultades de aprendizaje o dislexia. "Sin recursos adicionales, la inclusión será solo un lema", concluye Laria.

Más optimista se muestra UGT. Su portavoz en el sector educativo, Cristóbal Puente, asegura que el inicio de curso está marcado por la "ilusión" de ver desplegado el pacto. "Estamos convencidos de que, cuando el acuerdo se ejecute en su totalidad, se producirá un cambio significativo en la enseñanza pública", afirma. UGT insiste en que el esfuerzo presupuestario comprometido debe traducirse en mejoras tangibles en las aulas y confía en que se puedan adelantar plazos en la aplicación de las medidas.

Dignidad laboral

Entre esas mejoras, el pacto incluye un incremento salarial. En enero de 2026 está prevista una subida de 100 euros brutos mensuales, la primera fase de la retribución acordada. Para los sindicatos, este componente económico refuerza la idea de dignificación de la labor docente, aunque consideran que el verdadero reto está en los recursos humanos que lleguen a los centros.

No todos comparten esta visión. El único sindicato que se desmarcó de la firma en junio fue CSIF, que considera que el acuerdo no resuelve los problemas estructurales de la educación en Asturias. Su representante, Jorge Carro, lamenta que el inicio del curso llegue "sin haber solucionado los graves problemas de la enseñanza pública". Y explica: "Se nos dijo que no había posibilidades presupuestarias para hacer nada más y, sin embargo, ahora aparecen millones para otros colectivos como por arte de magia". Para CSIF, el problema no es de capacidad económica, sino de voluntad política. La organización cuestiona además el "respeto" del Gobierno regional hacia los docentes, a quienes considera relegados frente a otras prioridades.

La huelga de junio –fue una histórica movilización que unió a todas las organizaciones sindicales– supuso un punto de inflexión en el clima educativo asturiano. El pacto firmado fue recibido como un alivio parcial, pero no logró cerrar todas las heridas. Los sindicatos que lo suscribieron advierten de que mantendrán la presión para que se cumplan los plazos y las medidas comprometidas, la reducción de ratios hasta el refuerzo del personal administrativo y de apoyo en los centros.

Los deberes para este curso son grandes para Eva Ledo, quien dibuja una situación de "total paz" y está determinada a cerrar heridas y aplacar los ánimos sindicales.