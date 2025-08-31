Asturias, el paraíso natural para disfrutar con tu mascota: 8 planes que os encantarán

Viajar con tu perro ya no es un problema, ¡es un planazo! Y si hay un destino en España que se ha ganado a pulso el título de pet friendly, ese es Asturias. El Paraíso Natural ofrece naturaleza, cultura, tradición y hasta deporte para que tú y tu mejor amigo viváis unas vacaciones inolvidables.

1. Una escapada a la aldea

Las aldeas asturianas son pura calma. Allí, entre hórreos, molinos y prados infinitos, tu mascota podrá correr libre mientras tú desconectas del estrés. Muchos alojamientos rurales admiten animales y cuentan con amplias zonas verdes.

2. Senderismo de ensueño

Asturias es la tierra de las rutas. Bosques, ríos, cascadas y montañas os esperan en itinerarios de todos los niveles. Tú harás ejercicio y tu mascota disfrutará oliendo, explorando y jugando en plena naturaleza.

3. Paseo urbano con encanto

Oviedo, Gijón y Avilés también tienen mucho que ofrecer. Parques como el Campo de San Francisco, la ría de Avilés o el paseo marítimo de Gijón son perfectos para perderte con tu perro. Y, atención: Gijón tiene sello oficial Dog Friendly.

4. El descenso del Sella, versión canina

Sí, tu mascota también puede disfrutar de esta experiencia única. Cada vez es más común ver perros acompañando a sus dueños en las canoas que recorren el río Sella. Agua, naturaleza y aventura a partes iguales.

5. La costa, un paraíso compartido

Más de 350 kilómetros de litoral, sendas costeras, cabos y playas (muchas de ellas dog friendly). Nada como sentir la brisa del Cantábrico con tu perro corriendo a tu lado.

6. Un paseo por el bosque

Respirar aire puro bajo techos verdes de robles y hayas es un regalo. Los bosques asturianos son auténticas catedrales naturales que llenarán de paz a toda la familia… incluida tu mascota.

7. Cultura al aire libre

Monumentos como Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo están rodeados de paisajes abiertos donde tu perro podrá acompañarte sin problema. Incluso centros culturales como la Laboral de Gijón o el Niemeyer en Avilés cuentan con espacios pensados para el paseo.

8. El Camino de Santiago, juntos

Asturias es cuna del Camino Primitivo, y cada vez más peregrinos deciden hacerlo acompañados de sus perros. Ya sea una etapa o el recorrido completo, será una experiencia única para ambos.

En definitiva, Asturias es mucho más que un destino: es un lugar donde tú y tu mascota podéis compartir aventuras, descanso y momentos inolvidables. Porque viajar con tu perro nunca había sido tan fácil… ni tan emocionante.