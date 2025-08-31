Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ledo apremia a la concertada a aceptar un "buen acuerdo"

s. b.

Oviedo

Este lunes, antes de las 14.00 horas, los sindicatos de la educación concertada deberán darle a la consejera de Educación, Eva Ledo, una respuesta acerca de su propuesta con respecto a las mejoras de la red. Ledo aprovechó este sábado para lanzarles un mensaje animándoles a aceptar "un buen acuerdo", según lo calificó.

"Es una buena oferta para tratar de dar la mejor calidad educativa posible, incluida en la enseñanza concertada", expresó en su visita al Descenso del Deva, al tiempo que asumió que "es el momento de desbloquear el complemento salarial de esta red", que lleva sin aumentar 15 años.

