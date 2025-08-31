El mierense Javier Carballo, nuevo prior provincial de los dominicos en España

El fraile dominico Javier Carballo (Bustiello, Mieres, 1966), ha sido nombrado nuevo prior de los dominicos de la Provincia de Hispania, que comprende el territorio nacional y varios países de América del Sur. Carballo, profesor de Filosofía y Teología en la facultad de San Vicente Ferrer, en Valencia, sustituye en el cargo al también asturiano Jesús Díaz Sariego, nacido en Riosa, que fue prior desde la formación jurídica de la orden, en 2016.