Muere Antonio García Rubiera, padre de la ingeniera de LA NUEVA ESPAÑA Laura García
Antonio García Rubiera, padre de la técnica de sistemas informáticos de LA NUEVA ESPAÑA la ingeniera técnica Laura García Vallina, ha fallecido a los 74 años en Oviedo a causa de una fulminante enfermedad. Natural de Turón (Mieres) y mecánico de profesión, regentó hasta su jubilación Talleres Rubiera, empresa que abrió tras trabajar unos años en Invasa.
Antonio García deja viuda, María Amor Vallina Peña, con la que residió en Oviedo, si bien desde la pandemia se instalaron en el pueblo de su esposa. Tanto esta como su hija Laura le cuidaron y acompañaron durante su enfermedad, transmitiéndole su cariño incondicional.
Hombre vitalista y emprendedor, sentía adoración por sus dos nietos, un sentimiento mutuo. El sepelio fue celebrado en la intimidad familiar. Todos los que hacemos LA NUEVA ESPAÑA nos sumamos en este duro trance al dolor de la familia.
