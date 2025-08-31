Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Antonio García Rubiera, padre de la ingeniera de LA NUEVA ESPAÑA Laura García

Oviedo

Antonio García Rubiera, padre de la técnica de sistemas informáticos de LA NUEVA ESPAÑA la ingeniera técnica Laura García Vallina, ha fallecido a los 74 años en Oviedo a causa de una fulminante enfermedad. Natural de Turón (Mieres) y mecánico de profesión, regentó hasta su jubilación Talleres Rubiera, empresa que abrió tras trabajar unos años en Invasa.

Antonio García deja viuda, María Amor Vallina Peña, con la que residió en Oviedo, si bien desde la pandemia se instalaron en el pueblo de su esposa. Tanto esta como su hija Laura le cuidaron y acompañaron durante su enfermedad, transmitiéndole su cariño incondicional.

Hombre vitalista y emprendedor, sentía adoración por sus dos nietos, un sentimiento mutuo. El sepelio fue celebrado en la intimidad familiar. Todos los que hacemos LA NUEVA ESPAÑA nos sumamos en este duro trance al dolor de la familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
  2. DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
  3. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
  4. Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso a Ibias en jaque: una 'explosión' y pánico en la piscina
  5. Ayuso reta a los socialistas asturianos en su visita a Llanes: 'Quiero verlos defender los intereses de España y de Asturias ante la quita de deuda catalana
  6. Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía
  7. Asturias ya copa el 15% de los rescates del Estado a empresas: tres conocidas firmas en la lista
  8. Incertidumbre ante la vuelta al cole en Asturias: la concertada fija como 'prioritaria' la reducción de jornada para mayores

Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: "Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países"

Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: "Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países"

Muere Antonio García Rubiera, padre de la ingeniera de LA NUEVA ESPAÑA Laura García

Ledo apremia a la concertada a aceptar un "buen acuerdo"

La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: "Está siendo un palo muy gordo"

La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: "Está siendo un palo muy gordo"

El silo que se convirtió en palomar en Perlora

El silo que se convirtió en palomar en Perlora

El mierense Javier Carballo, nuevo prior provincial de los dominicos en España

El mierense Javier Carballo, nuevo prior provincial de los dominicos en España

Isabel Díaz Ayuso se da un baño de masas en Ribadesella: "Me encanta Asturias, es una tierra única"

Isabel Díaz Ayuso se da un baño de masas en Ribadesella: "Me encanta Asturias, es una tierra única"

El curso político arranca en Asturias con la mirada puesta en la investigación del accidente de la mina de Cerredo: estos son todos los cargos que comparecerán

El curso político arranca en Asturias con la mirada puesta en la investigación del accidente de la mina de Cerredo: estos son todos los cargos que comparecerán
Tracking Pixel Contents