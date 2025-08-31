Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: "Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países"

El centro logístico de Amazon en el polígono de Bobes (Siero) cumple este próximo martes, 2 de septiembre, su primer año de vida. Sus más de mil empleados celebraron ayer el aniversario invitando a sus familiares y amigos a conocer el interior de la gigantesca nave, denominada oficialmente "OVD1" y de 175.000 metros cuadrados de extensión. La efeméride tiene, además, un especial sabor asturiano, dado que las instalaciones cuentan con un nuevo director originario de la "tierrina", Omar Rozada Gómez (Gijón, 1982), un veterano de la multinacional estadounidense de comercio electrónico que sustituye en el cargo a Carlos Ordeig, de vuelta a su Barcelona natal.

¿Cuál es su trayectoria?

Estudié en el Codema de Gijón y soy ingeniero industrial por la Escuela Politécnica de Gijón, así como máster en administración de empresas (MBA). Comencé a trabajar en una empresa entonces llamada Fluor Daniels, actualmente Sacyr Proyecta. De ahí me fui a Madrid, donde estuve cinco años trabajando en el sector logístico, en la parte de procesos e ingeniería. En 2013 ingresé en Amazon, al poco tiempo de que la compañía iniciara su actividad logística en España. Empecé en la plataforma de Madrid, en San Fernando de Henares, y tiempo después me trasladé durante ocho meses a Polonia para iniciar un centro allí. Después regresé a Madrid hasta 2018, cuando participé en el arranque del centro de Illescas (Toledo). Y ahí es donde he trabajado estos últimos seis años, de los cuales he sido director durante tres años y medio.

¿Ha vuelto a Asturias por iniciativa suya o de la empresa?

Dentro de Amazon siempre existe la posibilidad de traslados y de fomentar el desarrollo profesional. Así que había la opción de venir aquí y trabajar en un centro más grande y de otro tipo de características. Y la verdad es que volver a casa tenía un aliciente adicional.

¿Qué balance hace del primer año de actividad de "OVD1"?

Muy favorable. Seguimos creciendo y siguiendo el plan que teníamos previsto para alcanzar los 1.500 trabajadores en un plazo de tres años. Ahora mismo tenemos exactamente 1.069 empleados procedentes de 43 nacionalidades, aunque con un gran componente de asturianos. Es un proyecto superdiverso en el que mi antecesor, Carlos Ordeig, y su equipo han venido desarrollando un magnífico trabajo.

¿Se ha ampliado la actividad del centro desde su arranque?

Hace aproximadamente mes y medio se ha iniciado el turno de noche. Estamos todavía incorporando personal a ese turno.

Si el objetivo eran 1.500 empleados en tres años y ya hay más de mil, ¿podría lograrse esa meta antes del plazo previsto?

Bueno, como digo, avanzamos fuertes hacia ese objetivo de 1.500 personas en 2027, pero ojalá lo logremos cuanto antes. Vamos a seguir creciendo (ríe).

¿Cuándo se estima que la nave funcione a pleno rendimiento?

Ahora mismo es difícil hacer ese pronóstico. La capacidad del centro varía en función de la estacionalidad. Ahora mismo estamos en proceso de aprovisionamiento de artículos de cara a la temporada de Navidad, que es de nuestros momentos de mayor actividad en el año.

¿Cuántas empresas asturianas venden sus productos a través de "OVD1"?

Tal como dijo en su momento el anterior director, trabajamos con más de 200 pequeñas y medianas empresas (pymes) de Asturias y, por lo que he ido viendo desde que estoy aquí, con bastantes buenos resultados. Forma parte de nuestra estrategia de trabajar con el tejido empresarial de la región y ayudar a las pymes en su proceso de globalización y digitalización.

¿Están colaborando con empresas asturianas de transporte?

Sí, de hecho hace un mes sacamos ofertas para labores de transporte, y ya se han incorporado compañías de la región como Transmaraña o Casintra. Es otro ejemplo de que la llegada de Amazon, además de empleo directo, está creando puestos indirectos.

En estas semanas desde su aterrizaje como director, ¿cuál está siendo su principal cometido?

Sobre todo, conocer al equipo. No sólo al equipo de gestión, sino a la plantilla en su totalidad. Estoy en esa fase de conocer, observar, escuchar mucho y entender las oportunidades que tiene la planta y reforzar el buen trabajo que ha venido haciendo este último año. Como he dicho, el equipo de mi antecesor es muy sólido y comenzar con ellos está siendo muy agradable.

¿Es impopular trabajar en Amazon? En su entorno personal, ¿tiene muchos debates sobre la compañía o sobre su modelo de negocio?

Hay que todo (ríe), pero considero que es una muy buena empresa para trabajar, con muchos alicientes. A lo largo de los últimos años se ha dado cada vez más a conocer el trabajo que hacemos. Hemos sido "top employer" (empleador líder) en España, lo cual me parece un dato muy significativo. La mayoría de la gente no es plenamente consciente de las buenas condiciones laborales que ofrecemos. En Asturias, por ejemplo, ofrecemos un salario de 1.700 euros brutos al mes y todos los beneficios laborales, como seguro sanitario, comedor subvencionado, instalaciones... La visita que este fin de semana han hecho los familiares de los trabajadores para celebrar el primer aniversario es una de esas cosas que contribuyen a generar esa imagen de empresa que se preocupa por su plantilla.

¿El comercio electrónico sigue comiéndole terreno al comercio minorista presencial?

Creo que están creciendo de forma paralela. Al final, como he dicho, somos un socio que ayuda colocar los productos de muchas pymes en una posición mucho más global. Podemos seguir trabajando de la mano. En comparación con otros países europeos, en España sigue habiendo una fuerte confianza en la compra en tiendas físicas. Hoy las ventas minoristas "online" solo representan el 8% del total, por lo que para nosotros queda mucho por andar, el potencial es enorme.

¿Está muy implantada la inteligencia artificial en las tareas logísticas de Amazon?

Es verdad que la inteligencia artificial está viviendo un "boom", pero los centros logísticos de Amazon lleva utilizándola desde hace mucho tiempo, por ejemplo para los sistemas de predicción de demanda u oferta. La innovación es una constante en esta empresa, y la mayoría de esas medidas, como también la robótica, nos ayudan en el trabajo del día a día y nos evitan las labores más tediosas para poder dedicarnos a aportar valor.