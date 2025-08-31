El Principado ejecutó en el primer semestre solo un 38% del Presupuesto: estas son las consejerías más incumplidoras

El Gobierno de Asturias ha logrado en el primer semestre del año mejorar ligeramente su ejecución presupuestaria, un asunto que ha supuesto un flanco débil en la gestión del Ejecutivo. Sin embargo, han llegado al ecuador del ejercicio sin haber gastado, al menos, el cincuenta por ciento del dinero previsto. De los 6.591 millones de crédito total, solo tienen en la fase de obligado contable (es decir, pendiente únicamente de pago) 2.532 millones. Poco más de un 38 por ciento (dos puntos más que en el mismo periodo de 2024).

Poniendo el foco en las consejerías, el área de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en manos de Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, presenta el peor dato. En los seis primeros meses del año tan solo han ejecutado un poco más del diez por ciento del crédito previsto (183 millones). Esto supone un ligero retroceso respecto al año pasado, cuando superaron el doce por ciento.

El ritmo de ejecución de la consejería mejora considerablemente si lo que se evalúa es la categoría de disposiciones contables, o lo que es lo mismo, el presupuesto que ya se ha adjudicado y el gasto se ha comprometido, aunque todavía no se ha completado la actuación. En este caso, el nivel de gasto aumenta hasta superar el sesenta por ciento (113 millones aproximadamente).

La siguiente consejería a la cola es Medio Rural y Política Agraria, de Marcelino Marcos, con un porcentaje comprometido de su presupuesto de un 19,85 por ciento. En este caso, el crédito total es de 263 millones, de los que se encuentran ya en la fase de obligado contable un cómputo de 52 millones.

Las mejores consejerías

Situación completamente contraria es, por ejemplo, la que reflejan las consejerías de Salud y Educación. La primera ha gastado prácticamente la mitad de su crédito previsto, mientras que la segunda está muy cerca de hacerlo. Este avanzado grado de ejecución se explica porque ambas áreas cuentan con unos elevados gastos de personal. Nóminas que deben pagar, sí o sí, mes a mes.

Trayectoria similar es la que sigue la consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Si bien, en este caso, llama considerablemente la atención el incremento de ejecución respecto a 2024. El área dirigida por Marta del Arco ha pasado de un 26,67 por ciento de gasto en el primer semestre del año pasado a un 44,25 por ciento este ejercicio.

En lo que respecta al resto de consejerías, Hacienda, Justicia y Asunto Europeos lleva ejecutado un 36,19%; Cultura, Política Llingüística y Deporte, un 31,55%; Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, un 27,10%; Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, un 25,10%; y la de Ciencia, Industria y Empleo, un 24,45%.