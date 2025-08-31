Los pueblos (y colectivos) asturianos que quieren ser Ejemplares: cada uno expone sus argumentos para recibir a la Familia Real

Con información de TANIA CASCUDO, JAVIER CANAL, CARLA VEGA, LUCÍA RODRÍGUEZ, RAMÓN DÍAZ, ANDREA SANZ-YUS, COVADONGA DEL COUZ e ILLÁN GARCÍA

Sencillamente porque ellos lo valen. Lo valen en cuidado y respeto al medio ambiente; en promoción cultural y difusión de las tradiciones; en implicación y colaboración vecinal... En todo esto y mucho más se consideran ejemplares los vecinos de los 34 pueblos que este martes aspiran a lograr el deseado premio "Pueblo Ejemplar" que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias. El martes 2 de septiembre hacia las dos de la tarde está previsto que el jurado haga público su fallo. Hasta entonces, toca esperar. Y también informarse de quiénes se presentan este año y por qué. Todos lo cuentan en LA NUEVA ESPAÑA acompañado de una bonita foto o selfie. Suerte a todos.

Arnao, en Castrillón. / LNE

Arnao (Castirllón): "Somos ejemplares por la lucha de tantas generaciones por mantener el patrimonio" «Arnao, en Castrillón, merece ser pueblo ejemplar de Asturias por la lucha de tantas generaciones por mantener su patrimonio histórico e inmaterial. Los pueblos ejemplares también tienen que reflejar que la vida rural en Asturias también unió poblados mineros e industriales que tenían una parte de ganadería y campo».

Fitoria (Oviedo). / LNE

Fitoria (Oviedo): "No somos un pueblo de encanto, pero promovemos una gran actividad cultural" «En Fitoria hacemos una gran promoción de la cultura tradicional asturiana, con grupos de baile y clases de instrumentos asturianos. Nuestro centro social era una casa vieja que rehabilitaron los vecinos y ahora es una entidad ejemplar del pueblo. También contamos con una gran sociedad de festejos, que reparte paella a otros pueblos en sus fiestas».

La Peruyal (Parres). / LNE

La Peruyal (Parres): "El arraigo y el apoyo ciudadano, con más de 2.000 firmas, es nuestro mayor aval" «En 1949 los fundadores de la sociedad La Peruyal buscaron dignificar a la población; construir el espíritu de los parragueses, la lucha, el avance del concejo y su dinamización. Hoy, es el hito lúdico-festivo y social más importantes del último siglo en el concejo. El arraigo y el apoyo ciudadano, con más de 2.000 firmas individuales, es nuestro mayor aval».

Valdesoto (Siero). / LNE

Valdesoto (Siero): "La fuerza de la implicación colectiva engancha de generación en generación" «La calidad y calidez de Valdesoto reside en nuestros paisanos y paisanas. La fuerza de su implicación colectiva engancha casa a casa, individuo a individuo, y va de generación en generación. Y ese saber trasmitir la cultura y las tradiciones a los más jóvenes, para que recojan el testigo y se conviertan en el nuevo valor para mantener la idiosincrasia».

Bermiego (Quirós). / LNE

Bermiego (Quirós): "Somos ejemplo de pueblo que ha sabido preservar y enriquecer su patrimonio" «Bermiego es un claro ejemplo de un pueblo que ha sabido preservar y enriquecer su patrimonio cultural, histórico y natural, manteniendo vivas sus tradiciones y fortaleciendo los lazos comunitarios entre sus habitantes. Destaca por sus hórreos centenarios, algunos de ellos con más de 500 años de antigüedad, o el tejo milenario».

Santo Adriano. / LNE

Santo Adriano: "El gran dinamismo cultural, turístico y empresarial nos ha permitido fijar población" «Nuestros vecinos demuestran su ejemplaridad de forma diaria con su gran dinamismo cultural, turístico y empresarial, que nos ha permitido fijar población en el medio rural y superar el reto demográfico respetando siempre la conservación medioambiental y el desarrollo sostenible. Ellos son los verdaderos protagonistas».

Grado. / LNE

Grado: "Llevamos en la sangre la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo" "En Grado llevamos en la sangre la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo. Somos un pueblo que sabe planificar, que se ilusiona, que apuesta por la concordia y que mira al futuro sin olvidar sus raíces. Acogemos el mercado más antiguo de Asturias, vivo desde 1256, que sigue siendo hoy un lugar de encuentro y motor de vida social y económica".

Cofradía de Llanes. / LNE

Cofradía de Llanes: "Hemos abrazado un compromiso social inquebrantable" Creada hace más de 800 años, es mucho más que un gremio: un ejemplo palpable de cómo la tradición y la innovación pueden navegar juntas. Ha impulsado la sostenibilidad, enriquecido la cultura marinera local y abrazado un compromiso social inquebrantable. Es un gremio solidario, en el que prima la ayuda mutua y velar por el otro, en el mar y en tierra.

Corao (Cangas de Onís). / LNE

Corao (Cangas de Onís): "Somos el ejemplo de una localidad que vive de sí misma desde tiempos inmemoriales" "Cumplimos todos los requisitos para lograr el premio. Corao es el ejemplo, desde tiempos inmemoriales, de una localidad que vive de sí misma, y con gente joven que sigue tirando, lo que asegura el futuro. Hemos movilizado a los vecinos en todos los sentidos: organizamos cursos, exposiciones, presentaciones, reuniones… Ya estamos preparando la Navidad".

Espinaréu (Piloña). / LNE

Espinaréu (Piloña): "La unión y la colaboración de socios, vecinos y junta vecinal facilitaron las cosas" «La creación de la asociación provocó un cambio en el pueblo: se empezaron a tener proyectos, y la unión y la colaboración de socios, vecinos y junta vecinal facilitaron las cosas. Este año, con la renovación de la junta directiva, la aprobación de los socios, el visto bueno de la junta vecinal, y con proyectos en el papel, se aprobó presentar la candidatura».

Posada (Llanes). / LNE

Posada (Llanes): "La solidaridad de Don Orione y El Patiu se ha integrado de forma natural en el pueblo" «Entre las motivos para recibir el premio figuran las manifestaciones sobresalientes de solidaridad. Tenemos el centro Don Orione, con más de 60 años, y El Patiu, con más de 25, ayudando a personas con distintas situaciones personales y familiares. Esta solidaridad se ha permeabilizado a otras entidades y se ha integrado de forma natural en el pueblo».

Laviana (Gozón). / LNE

Laviana (Gozón): "Somos Asturias en pequeño, tenemos un rico entorno rural y también industrial" «La parroquia de Laviana es Asturias en pequeño, tenemos un rico entorno rural, natural y paisajístico y también industrial. La unión del movimiento vecinal ha permitido una activa viva en una parroquia con muchas más posibilidades si todas las administraciones de las que dependemos se pusieran de acuerdo».

Bañugues (Gozón). / LNE

Bañugues (Gozón): "Bañugues es su gente, su historia, su gran actividad social y la cultura asturiana" «Por su gente, sus tradiciones, su paisaje y su historia, Bañugues ya es Ejemplar. Con su gran actividad (Festival del Oricio, fiestas del Carmen, las parroquiales,…) es imposible aburrirse. Contamos con el grupo de baile Ocle, con casi 40 años, la Banda de gaitas Cabu Peñes, y su festival folclórico, Bañugues apuesta siempre por la cultura asturiana».

Mercado Ecológico (Gijón). / LNE

Mercado Ecológico (Gijón): "Nuestro mercado fomenta valores sociales y solidarios y une el medio rural y urbano" «El proyecto nace de la unión de artesanos y pequeños productores que celebramos oficios, gastronomía, cultura y sostenibilidad como parte esencial de la identidad asturiana. Recibir este premio es reconocer el esfuerzo compartido de quienes mantienen viva la cultura asturiana, la transforman en motor social y la proyectan hacia nuevas generaciones».

Berbes (Ribadesella). / LNE

Berbes (Ribadesella): "Destaca la labor vecinal para mantener las costumbres y nuestro acervo cultural" «Que Berbes fuera ‘Pueblo ejemplar’ serviría para reconocer el trabajo de los que nos precedieron (emigración, minería, agricultura, ganadería...), para reforzar la labor del vecindario para mantener las costumbres y nuestro acervo cultural y para crear ilusión en las nuevas generaciones para que luchen por la pervivencia de nuestra cultura y tradiciones.

Siones (Oviedo). / LNE

Siones (Oviedo): "Siones no destacará por su patrimonio cultural, pero sí por su espíritu comunitario" «En Siones todo lo hacemos los vecinos. Muy poca gente vive en el pueblo durante el invierno, pero aun así sacamos el pueblo adelante. Desde hace dos años, empezamos a promover todo tipo de actividades y recuperamos las fiestas populares. Una vecina propuso hacer un Halloween inclusivo y tuvo tanto éxito que vinieron 700 personas».

Ríu Fontoria (Piloña). / LNE

Ríu Fontoria (Piloña): "Organizamos múltiples actividades para que la cultura tradicional no se pierda" «El colectivo se constituyó en 2009 con el objetivo de promover la cultura y dinamizar la zona rural. Organizamos múltiples actividades, como talleres para niños, para personas mayores, inclusivos… El objetivo es que la cultura tradicional no se pierda. Nuestra sede está en las antiguas escuelas de Areñes y la asociación suma unos 160 simpatizantes».

Coya (Piloña). / LNE

Coya (Piloña): "Cuidamos las raíces, creamos espacios comunitarios y fomentamos la convivencia" «El compromiso y el trabajo vecinal son el motor de un pueblo que no conoce la despoblación, un pueblo que crece cada día y recibe a sus nuevos vecinos pequeños y grandes con los brazos abiertos. Un lugar donde las tradiciones se mantienen vivas, a la vez que se impulsa la innovación continua y la mejora del entorno y la calidad de vida».

Trubia (Oviedo). / LNE

Trubia (Oviedo): "La escuela de aprendices de la fábrica de Trubia fue la primera en el mundo" «En Trubia destacamos nuestra fábrica, que albergó la primera escuela de aprendices con formación dual del mundo. Además, queremos poner en valor la unión entre los lugareños y quienes llegaron hace años a Trubia desde muchas partes de Europa . De un modo u otro, nuestra la Fábrica de Armas de Trubia nunca dejó de funcionar».

El Castillo (Soto del Barco). / LNE

El Castillo (Soto del Barco): "En El Castillo los vecinos se unen en un escenario de amistad y alegría" «En el corazón de El Castillo, la vida se vive en la calle. Los vecinos se unen y las calles se convierten en el escenario de amistad y alegría. Nos unimos y celebramos jornadas gastronómicas, regatas de chalanos, juegos tradicionales y hasta limpiamos el pueblo entre todos... La armonía y la amistad son el hilo que teje nuestros mejores momentos».

Suarías (Peñamellera Baja). / LNE

Suarías (Peñamellera Baja): "Desde que se creó la asociación El Cantu la Jorma no se ha parado de hacer cosas" «Desde que se creó la asociación El Cantu la Jorma, con la idea de conservar la cultura y las tradiciones, no se ha parado de hacer cosas. Escuelas de tonada, de gaita y de bailes regionales. El archivo Carlos Jeannot, se construyeron dos boleras, una infantil y la de adultos, la mayor de bolo palma de Asturias, se organizan festivales benéficos…»

El Pito (Cudillero). / LNE

El Pito (Cudillero): "Queremos homenajear a la familia Selgas y mostrar nuestro patrimonio" «Nos presentamos para rendir un homenaje a la familia Selgas, por su labor altruista dando educación y alimento a nuestros padres, abuelos y vecinos, impulsando la cultura para sentar patria. También para situar un pequeño pueblo de 100 habitantes en el mapa, y que la gente que viene a Cudillero se acerque a ver nuestras joyas patrimoniales».

Murias (Aller). / LNE

Murias (Aller): "Simbolizamos la transición de la minería al turismo, sin renunciar a su memoria" «Queremos mostrar cómo hemos recuperado espacios como el nuevo Centro Social y la antigua escuela, hoy espacio Brigadier Solís. También la adaptación de los lavaderos con un cuento mitológico y el Mercao Tradicional Allerán que organiza la Asociación La Colegiata y que ayuda a fijar población, además de revivir oficios de antaño y unir generaciones».

Valle de Cuna (Mieres). / LNE

Valle de Cuna (Mieres): "Apostamos por los valores comunitarios, artísticos y medioambientales" «Estamos viviendo en el Valle de Cuna un cambio generacional. Estamos apostando por la juventud gracias al trabajo de las asociaciones y esto nos está permitiendo revitalizar toda la zona. También contamos con una gran oferta a nivel gastronómico y de turismo medioambiental que refleja la reconversión que hemos vivido en el territorio».

Samuño (Langreo). / LNE

Samuño (Langreo): "Representamos la esencia de Asturias: historia, identidad y resiliencia" «Hemos logrado transformar nuestro pasado minero en un pilar de futuro sostenible con iniciativas como el Ecomuseo Minero, y su tren minero, o el Trail Valle de Samuño que se extiende por un entorno que es Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. Somos un ejemplo de la revitalización y la preservación del patrimonio para las nuevas generaciones».

Pelúgano (Aller). / LNE

Pelúgano (Aller): "Aquí el trabajo codo con codo y la palabra comunidad cobran un significado real" «Pelúgano es un lugar de extraordinaria belleza, al pie de Peña Mea, donde el trabajo codo con codo y la palabra comunidad cobran un significado real y profundo. Nuestra historia está escrita en nuestros 37 hórreos y paneras, en el compromiso vecinal, con todo tipo de actividades. Somos un pueblo que conserva, celebra y proyecta».

Muriellos (Riosa). / LNE

Muriellos (Riosa): "Nuestros valores son el trabajo y conservar el legado cultural y paisajístico" «La Asociación de Vecinos se creó en 2011. Desde entonces se sostiene en valores como el trabajo para preservar nuestro legado histórico, cultural y paisajístico. Fortalecemos los lazos comunitarios con la participación vecinal, dando relevancia al factor intergeneracional. Con este carácter activista, nos consideramos una candidatura sólida».

Salas. / LNE

Salas: "Somos la puerta de entrada al Occidente y el Camino Primitivo nos abre al mundo" «Salas es la puerta de entrada al Occidente y se abre al mundo gracias al Camino Primitivo, convertido en motor de la economía local. Pero nuestra candidatura también presume de un fuerte tejido asociativo que programa un sinfín de actividades, de historia, de unión vecinal y de un rico patrimonio que tiene en la villa de Salas su máximo exponente».

Navia. / Tania Cascudo

Navia: "Nuestra fuerza reside en la calidad y cantidad del tejido asociativo de Navia" «La fuerza de la candidatura de la Comunidad Cultural, Deportiva y Paisajista de Navia reside en la calidad y cantidad de asociaciones que la conforman, muchas con más de un siglo de vida. Sin olvidarse nunca de dónde vienen, apuestan por el futuro de las zonas rurales y por generar oportunidades para nuestros jóvenes».

Herías (Lena). / LNE

Herías (Lena): "Encarnamos cooperación y sostenibilidad con orgullo y un porvenir ejemplar" «Nuestra candidatura muestra un territorio con alma donde cada rincón guarda memoria. Su historia milenaria late en el Monasterio de Santa Eulalia, en el Santuario de Bendueños, en la ermita de San Miguel y en las pinturas sagradas, junto a caminos de peregrinos y albergues en una zona que aún respira vida y enlazan tradición con la sostenibilidad».

Valdepares (El Franco). / Tania Cascudo

Valdepares (El Franco): "En Valdepares, con raíces vivas, creemos que el futuro se construye desde la unión" «En Valdepares creemos que el futuro se construye desde la unión. Hemos sabido mantener vivas las raíces mientras miramos al futuro. Valdepares es un ejemplo de cómo un pueblo puede crecer desde la escuela y hacia su comunidad educativa tejiendo red. Sabemos que, cuando se camina en comunidad, nada es imposible».

Piantón (Vegadeo). / Tania Cascudo

Piantón (Vegadeo): "Conservamos la historia, vivimos la tradición y tenemos unión vecinal" «Presentamos a Piantón a Pueblo Ejemplar porque, aunque somos un pueblo pequeño, aquí se conserva la historia, se vive la tradición y sobre todo se mantiene la unión vecinal. Piantón es un ejemplo de cómo con pocos vecinos se puede mantener vivo un lugar lleno de memoria y futuro . Queremos que se reconozca ese esfuerzo colectivo».

Xedré (Cangas del Narcea). / Tania Cascudo

Xedré (Cangas del Narcea): "Somos referente de comunidad rural viva, sostenible y emprendedora" «En Xedré aspiramos al título como referente de comunidad rural viva, emprendedora y sostenible. Sus casi 200 habitantes se identifican con el lema ‘Quien nun sabe d’áu vien nun sabe áu vei’. Durante generaciones han conservado su tradición minera, agrícola, ganadera y cultural gracias a un sólido asociacionismo y a una intensa vida comunitaria».

Taramundi. / Tania Cascudo