Rescatan a un escalador enriscado en la base del Torre del Oso, a 2.000 metros de altura, en Picos de Europa
El grupo de Rescate de Bomberos lo localizó, y lo depositó en la vega de Urriellu
Un escalador pasó momentos apurados en la mañana de este domingo. Se encontraba en la base de la Torre del Oso, en los Picos de Europa, cuando perdió la ruta y quedó enriscado en lugar por donde seguir subiendo hubiese puesto en peligro su vida, y bajar era imposible. Se encontraba a unos 2.000 metros de altura. Fue el propio afectado quien avisó al 112 Asturias a las 10.45 horas, explicando la situación en la que se encontraba.
Se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo de un helicóptero medicalizado del SEPA. Una vez en la zona, se aprovechó una ventana entre las nubes para ejecutar una operación de grúa, en la que un bombero-rescatador pudo acceder hasta el afectado y rescatarlo. Éste fue trasladado hasta la Vega de Urriellu.
Fueron avisados la Guardia Civil, el 112 de Castilla y León y el 112 de Cantabria, por protocolo. El equipo de rescate finalizó la intervención a su llegada a base, a las 12.50 horas.
