La revolución del desbroce emerge de los rescoldos de los incendios: la polémica arde entre ganaderos y Principado

"No nos dejan limpiar los montes". Esa es una de las quejas recurrentes que se escuchan en muchos concejos donde se han acumulado los incendios en Asturias. En zonas ganaderas como Genestoso (Cangas del Narcea) o Villar de Vildas (Somiedo), que padecieron los incendios, los vecinos se quejan de las limitaciones administrativas que, sostienen, provocan que los montes estén descuidados y sin limpiar.

Según varios testimonios de ganaderos de distintos puntos de Asturias, actividades tan elementales como desbrozar, ensanchar caminos o realizar quemas controladas son ahora difíciles de llevar a cabo por esas trabas que denuncian. La Consejería de Medio Rural, máximo responsable de esa gestión, lo niega. "Si una persona tiene un monte o una finca de su propiedad, puede desbrozar en cualquier momento, siempre que no estemos en una situación de riesgo de incendios. Y si el monte está en un Parque Natural, deberá pedir permiso y, dependiendo de la zona, lo normal es que se lo concedan", resume Javier Vigil, director general de Gestión Forestal, sobre unas normas cuya base principal está en la ley de Montes de 2004.

El testimonio de los ganaderos

¿Por qué se quejan entonces los ganaderos? Uno de ellos, de la zona de Somiedo, explica su caso. Al estar en un Parque Natural —en Asturias hay cinco: Somiedo, Redes, Fuentes del Narcea, Ponga y Las Ubiñas-Mesa— necesita autorización de la dirección del Parque. "Si, por ejemplo, quiero meter una retroaraña (un tipo de máquina excavadora), debo pedir permiso al Parque y ya veremos si me lo dan, porque puede ser zona de especies protegidas".

Ese trámite de pedir autorización es relativamente sencillo, según coinciden los ganaderos consultados. Basta con hacerlo de forma presencial en la oficina del Parque y esperar la tramitación. "El permiso para desbrozar en una zona dentro de un Parque Natural depende de la zonificación, es decir, del uso que tenga. Si es de uso general o agrícola, el permiso se concede, aunque con ciertas condiciones, como respetar las lindes", recalca Vigil.

Dos vecinos, apagando matorrales en Gúa. / LNE

Sin embargo, los ganaderos insisten en las limitaciones. Ya no tanto en la limpieza, pero sí en otras actividades. "El año pasado subí a varias personas a un monte a ver mis vacas y me llamaron desde el Parque para decirme que no se podía hacer", relata el profesional, quien en cualquier caso destaca el buen trabajo de los guardas forestales de Somiedo, a menudo "permisivos y comprensivos con las necesidades de los ganaderos". Añade: "Es justo decir que respecto a los desbroces y la limpieza intentan darnos facilidades, hasta donde pueden. En otros puntos de Asturias son mucho más estrictos y deniegan permisos".

El sonido de un tractor

El ganadero aporta ejemplos de primera mano: "Hay zonas que pueden ser oseras y que tienen limitaciones incluso con el ruido, porque se considera que el animal se puede estresar con el sonido de un tractor. Y donde tengo yo las vacas, ¡Dios me libre de tocar una rama!, porque casi todas las especies son protegidas".

Otro ganadero de la zona cuenta su experiencia: "Un día quisimos ensanchar un camino en la zona de La Peral (Somiedo) y no nos dejaron por el impacto ambiental, aunque podría haber servido como cortafuegos. Son cosas que no se entienden". Respecto a las quemas controladas, que sí requieren permiso, los ganaderos se quejan de que, en los Parques Naturales, los permisos suelen concederse en días poco propicios, con bajas temperaturas y mucho frío. "Si me dejan quemar un día que llueve a cántaros, ¿qué voy a quemar? Muchos ya ni lo solicitamos, porque sabemos que no nos lo darán", lamenta un pastor. Para estas quemas en terreno de un Parque, suele estar presente un bombero y un guarda forestal.

Iniciativa Comunales (IC), organización estatal que defiende los derechos de las comunidades sobre el territorio, asegura que el Principado debería devolver la gestión a las comunidades que durante siglos gestionaron el monte". Según esta institución, presidida por Xuan Valladares, la reclamada "autogestión daría mayor control de lo que ocurre en los montes, incluyendo los incendios forestales".