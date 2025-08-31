El silo que se convirtió en palomar en Perlora

En la sociedad actual ha calado la idea de que uno puede ser lo que quiera. Solo hay que desearlo. Eso podría haberle pasado al palomar de la Ciudad Residencial de Perlora. La edificación cilíndrica que se encuentra escondida en la zona arbolada aparece así denominada en el Catálogo Urbanístico de Carreño, lo que le confiere la máxima protección. Sin embargo, una vista rápida a los planos originales revelan que en realidad se trata de un silo. Es decir, se construyó para almacenar grano. Este error en la distinción llama ahora a muchos la atención. Hace solo unas semanas, el Principado presentó su nuevo plan para el relanzamiento de Perlora. Uso turístico, gestión privada y mucha casa nueva. Sin embargo, la protección que le dan al recinto es la ambiental, la más básica y que, además, se circunscribe a unos pocos edificios. Una decisión ilógica si se pone la mira en el abandonado (y protegido) silo.