Opinión
El silo que se convirtió en palomar en Perlora
En la sociedad actual ha calado la idea de que uno puede ser lo que quiera. Solo hay que desearlo. Eso podría haberle pasado al palomar de la Ciudad Residencial de Perlora. La edificación cilíndrica que se encuentra escondida en la zona arbolada aparece así denominada en el Catálogo Urbanístico de Carreño, lo que le confiere la máxima protección. Sin embargo, una vista rápida a los planos originales revelan que en realidad se trata de un silo. Es decir, se construyó para almacenar grano. Este error en la distinción llama ahora a muchos la atención. Hace solo unas semanas, el Principado presentó su nuevo plan para el relanzamiento de Perlora. Uso turístico, gestión privada y mucha casa nueva. Sin embargo, la protección que le dan al recinto es la ambiental, la más básica y que, además, se circunscribe a unos pocos edificios. Una decisión ilógica si se pone la mira en el abandonado (y protegido) silo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso a Ibias en jaque: una 'explosión' y pánico en la piscina
- Ayuso reta a los socialistas asturianos en su visita a Llanes: 'Quiero verlos defender los intereses de España y de Asturias ante la quita de deuda catalana
- Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía
- Asturias ya copa el 15% de los rescates del Estado a empresas: tres conocidas firmas en la lista
- Incertidumbre ante la vuelta al cole en Asturias: la concertada fija como 'prioritaria' la reducción de jornada para mayores