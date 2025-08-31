La última mutación de DuPont tras una década de escisiones: análisis de una nueva sacudida en la industria asturiana

La química, ciencia a la que se dedica la multinacional estadounidense DuPont desde su fundación en 1802, es un campo en el que se producen reacciones en cadena y combinaciones moleculares de consecuencias imprevisibles, no necesariamente negativas. La propia actividad de DuPont en Asturias, donde aterrizó en 1993, es un buen ejemplo. Desde entonces, la presencia de la compañía ha ido cambiando mediante inversiones, expansiones y cierres, pero ha sido en la última década cuando la metamorfosis se ha intensificado con una serie de escisiones y ventas que han alumbrado nuevas compañías que han mantenido su permanencia en la región.

El último episodio, conocido ayer, ha sido la venta a la también química estadounidense Arclin de su división de fibras de aramida, que incluye sus negocios de Kevlar y Nomex, este último con 300 empleos en las instalaciones del valle de Tamón (Carreño). El precio: más de 1.500 millones de euros. Está previsto que la transacción se formalice en el primer trimestre del próximo año.

Los profesionales asturianos de Nomex, ahora bajo Arclin, seguirán trabajando en el complejo carreñense. Esto implica tanto a los del centro europeo de servicios al cliente, la fábrica de la fibra Nomex (muy resistente al fuego y utilizada en aislamientos y trajes protectores como los utilizados por los astronautas) y una planta de producción de cloruro de isoftaloilo (ICL), el elemento básico del Nomex.

Lo que dice el Principado

Desde el Gobierno del Principado expresaron ayer su "respeto" por la operación, que aseguraron conocer desde hace tiempo. Este periódico, de hecho, ya informó el pasado abril de la posible venta. "Durante los últimos meses, se ha seguido el proceso de venta con interés y en contacto directo con DuPont, porque para nosotros la prioridad el mantenimiento de la actividad y del empleo, algo que nos han garantizado desde la multinacional", afirmaron desde el Ejecutivo asturiano. En el Principado manifestaron su "confianza" en que "los nuevos inversores, que se han interesado por implantarse en Asturias, apuesten por nuestra región como lugar para crecer en tanto en inversión, como en actividad industrial, tecnológica y empleo".

Dicho de otro modo: el Gobierno de Asturias espera que la venta de Nomex no sea la semilla de una desindustrialización de la actividad hasta ahora desempeñada por DuPont. Sobre todo cuando el movimiento de la compañía se debe a una reestructuración global con un inquietante telón de fondo: el aumento de los costes de la energía tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2021 y la atonía de la industria química en los mercados europeos. Elementos que traen ecos de otra decisión corporativa que hace casi un año cayó en Asturias como un torrente de agua helada: la suspensión del gran plan descarbonizador de la siderúrgica ArcelorMittal en los altos hornos de Gijón.

Aunque es cierto que, con este venta, DuPont se queda sin ninguna fábrica en Asturias, la multinacional mantendrá en Carreño el grueso de su centro global de servicios, con alrededor de 340 trabajadores. La parte que hasta ahora se dedicaba a la división de fibras de aramida será la que pase a formar parte de Arclin, pero sin que ello implique una mudanza física.

La adquisición supondrá que Arclin prácticamente triplique su plantilla al incorporar 1.900 profesionales de DuPont, entre ellos los 300 de Asturias, los cuales "acumulan décadas de experiencia", aseguró Bradley Bolduc, presidente de la compañía compradora, que indicó que "Nomex y Kevlar nos permiten abrir mercados y reforzar nuestra posición global".

Fundada en 1992 y con sede en Alpharetta (en el estado de Georgia) y oficinas y fábricas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido (y desde ahora, también España), Arclin se dedica a la fabricación de materiales para sectores como construcción, agricultura, infraestructura de transportes, farmacia, nutrición o electrónica, entre otros. Con la incorporación de Nomex y Kevlar, aspira a acceder a nuevas industrias como la aeroespacial, los vehículos eléctricos y la defensa, así como fortalecerse en otras como la protección contra el fuego. Desde 2021, la empresa es propiedad del fondo estadounidense The Jordan Company.

La evolución de DuPont

Por su parte, esta venta supone para DuPont una nueva transformación de su presencia en Asturias y un hito especialmente simbólico, ya que Nomex fue su primera actividad en la región: en 1993 inauguró su planta, así como otra de tetrahidrofurano (THF). Poco después, en 1996, arrancaron las factorías de Sontara (un tejido mezcla de fibras de poliéster y celulosa) y de protección de cultivos.

El comienzo del siglo XXI trajo consigo algún vaivén, ya que en 2004 la planta de THF cerró por pérdida de competitividad y fue vendida a Koch Industries. No obstante, sus empleados fueron reubicados dentro del complejo carreñense de DuPont. Dos años después, en 2006, se implantó la fábrica de ICL y se aumentó la capacidad de la de Nomex.

En 2014, Sontara fue adquirida por la farmacéutica suiza Jacob Holm, quien siete años después la vendería a la estadounidense Glatfelter. Actualmente mantiene su actividad en Tamón con un centenar de trabajadores.

Por su parte, en 2015 tuvo lugar el alumbramiento de Chemour, una escisión del negocio de químicos de alto rendimiento que actualmente cuenta con una sede en Gijón con más de 150 empleados.

Un año clave para DuPont fue 2017, por diferentes motivos. Por un lado, la dirección de la compañía en España trasladó de Barcelona a Asturias su sede social ante la espiral secesionista de Cataluña. Por otro, ese año se consumó la fusión con la también estadounidense Dow Chemical, de la que surgió DowDuPont, que al cabo de dos años, en 2019, se dividió en tres empresas: Dow (ciencia de materiales), DuPont (productos especiales, incluido Nomex) y Corteva (productos de agricultura).

La actividad de Asturias quedó englobada bajo la nueva DuPont y, pese a la escisión, Corteva mantivo su presencia en el valle de Tamón con más de 400 profesionales.