Más de 420 euros de medio por niño para la vuelta al cole (y en Asturias cunde la moda del mandilón de colores y cuadros, con dibujos y bordados)

Quedan apenas unos días para que miles de niños asturianos vuelvan a llenar los pasillos de los colegios. El próximo martes, 9 de septiembre, las aulas abrirán sus puertas y, como cada año, las familias apuran sus compras de mochilas, mandilones, libros de texto, material... La famosa "vuelta al cole" no solo marca el final del verano, sino también el inicio de un gasto importante que, este año, superará los 420 euros de media por alumno, según las estimaciones del sector.

Se trata de un dos por ciento más que el curso pasado, un incremento que, aunque moderado, se nota en los bolsillos. "Lo peor es que son muchos gastos concentrados en muy poco tiempo", comenta Arancha González, madre de dos niños de Primaria en Oviedo. "Entre uniformes, libros y material escolar, septiembre siempre es un mes cuesta arriba".

El gasto se reparte principalmente en dos partidas: uniformes y mandilones, con unos 230 euros de media, y los libros de texto, cerca de 200 euros. En la mercería Lluvia de Ideas, en Oviedo, lo notan bien. "Este año las compras se adelantaron un mes, sobre todo las mochilas y los mandilones, pero ahora nos espera una semana dura de bordados", explica María Díaz, al frente del establecimiento.

Los mandilones de cuadros siguen siendo los reyes del inicio de curso, aunque cada vez se personalizan más. "Muchos padres piden parches con dibujos o bolsillos de telas distintas, para que los niños los reconozcan más fácilmente. El precio depende de los detalles", apunta Díaz.

En Gijón, en la tienda Mandarina Baby, también se multiplican las consultas en estas fechas. "Depende del tipo de mandilón, pero el precio suele rondar los 23 euros con un bordado, y si lleva el nombre en la espalda sube unos 8 euros más", detalla María Fernández, encargada del local. "Sobre todo a los críos de tres años se les compra un par, porque se manchan más y es necesario tener recambio", puntualiza.

Libros de texto

Si los uniformes son inevitables, los libros de texto siguen siendo el mayor quebradero de cabeza para muchas familias. A pesar de los programas de préstamo y ayudas, los costes no bajan de los 200 euros por alumno. "En secundaria puede ser incluso más, porque se añaden diccionarios, atlas o lecturas obligatorias", recuerda la dependienta de una librería ovetense.

Las librerías viven estos días su particular maratón de cajas, encargos y forrado de libros. "A partir de la primera semana de septiembre tenemos colas desde la apertura. Los padres vienen con la lista cerrada y lo quieren todo cuanto antes", explica.

No todo son malas noticias. Los artículos de papelería registran una leve bajada de precios gracias al abaratamiento del papel en los últimos meses. En la práctica, sin embargo, pocas familias logran ahorrar demasiado. Entre libretas, lápices, estuches, reglas y compases, la cuenta se dispara igual.

Con septiembre asomando, las familias asturianas hacen malabares entre el calendario escolar y las facturas. La próxima semana la imagen se repetirá: niños nerviosos, mochilas recién estrenadas y un nuevo curso que comienza con el mismo ritual de cada año.