Más de 600 personas disfrutaron del Cine de Verano Asturias
El primer ciclo Cine de Verano Asturias, impulsado por el Principado a través de la Dirección General de Agenda 2030, ha finalizado con 612 espectadores, según informa el Gobierno regional. "La iniciativa, desarrollada en julio y agosto, ha permitido llevar a Laviana, Lena, Grado, Teverga, Muros de Nalón, Colombres, Piloña, Salas, Ibias y Vegadeo películas que abordan desde distintos puntos de vista cuestiones recogidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", detalla el Principado. "Es una propuesta cultural que dinamizó la vida comunitaria sobre todo en zonas rurales", destacó Juan Ponte, director de Agenda 2030.
