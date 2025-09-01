Choque por la baja ejecución presupuestaria del Principado: el Gobierno se defiende y confía en mejorarla, y la oposición ve "incapacidad"

El Gobierno de Asturias trabaja para consolidar los datos de ejecución presupuestaria, y así lo demuestran, según defiende, los datos globales del primer semestre, que muestran una mejora de dos puntos respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, estas cifras revelan que hasta el momento solo se ha ejecutado un 38 por ciento del presupuesto previsto. Una circunstancia que fuentes de la Consejería de Hacienda achacan a que "las administraciones tienen su propio ritmo, y en particular, Asturias siempre se ha caracterizado por concentrar gran parte de su ejecución en la segunda parte del año, en especial, en el último trimestre".

Por esta razón, insisten en que "el adecuado análisis de la evolución debe hacerse a finales de año". Pero en el Principado son optimistas, teniendo en cuenta el resultado del ejercicio pasado cuando, recuerdan, la ejecución global se cerró en el 90%. "Especialmente buena fue la evolución del capítulo de inversión directa que alcanzó el 61,07%, lo que supuso un incremento de 11 puntos respecto al registro de 2023", añaden.

Los datos del primer semestre revelan que de los 6.591 millones de presupuesto, el Principado solo tiene en fase de obligado contable (es decir, pendiente únicamente de pago) un 38 por ciento. Poniendo la lupa sobre las consejerías, Salud, Educación y Derechos Sociales son, actualmente, las que más avanzadas van. Circunstancia que se explica porque las tres cuentan con un amplio gasto de personal. Por el contrario, Ordenación del Territorio va a la cola con solo un diez por ciento ejecutado. El área está en manos de Izquierda Unida, que ayer declinó hacer, por el momento, ninguna valoración de estos datos.

Sin embargo, para la oposición los datos de ejecución revelan la gestión "ineficiente" del Principado. "Cada ejercicio, en el debate presupuestario, el gobierno de Barbón insiste en vender inversiones que luego es incapaz de ejecutar, y todo apunta a que este año no será diferente", apunta Andrés Ruiz, del Partido Popular.

Críticas a IU

El diputado hace hincapié en los malos datos de la consejería de IU, la cual " muestra claros síntomas de abandono en la gestión. No sorprende, ya que es sabido que la extrema izquierda buscó, al inicio del mandato, hacerse con una consejería no para gobernarla, sino para convertirla en una agencia de colocación".

En definitiva, concluye, "un año más en el que el gobierno socialista de Asturias no cumple lo que promete al inicio del ejercicio; un año más en el que la ejecución presupuestaria revela un gobierno a la deriva y en fin de ciclo".

Crítico es también Gonzalo Centeno, de Vox, quien señala que los gastos del capítulo 1 se entienden ejecutados a finales de enero, puesto que en documento único se aprueba, compromete y se da por ejecutado el gasto en personal. "Si dicho gasto representa casi el 40% del total de los créditos presupuestarios , ¿qué se ha ejecutado en inversiones y trasferencias que aporten valor añadido y compensen el esfuerzo fiscal de los contribuyentes? La respuesta es obvia: nada", afirma tajante.

Y añade: "A este gobiernín solo le preocupa pagar a su gente y gastar en Llingua y en chorradas".

Adrián Pumares, de Foro, recuerda como "antes se decía que lo que no estaba en el presupuesto no existía. Adrián Barbón ha logrado que no exista ni tan siquiera lo que está en los Presupuestos". Para el diputado, el Gobierno del Principado "no sabe gestionar, y somos los asturianos los que pagamos su incompetencia". "¿Alguien se puede tomar en serio una negociación presupuestaria con esta gente?", se pregunta.

Destaca también Pumares "la incapacidad de la macroconsejería de Izquierda Unida, que en lugar de una herramienta para mejorar la vida de la gente ha pasado a ser una suma de direcciones generales que no sirven para nada".

También a Covadonga Tomé, pieza clave para que el Gobierno de Barbón pueda aprobar los presupuestos del próximo año, le preocupa "la aparente incapacidad del gobierno para ejecutar de forma eficaz y eficiente unos presupuestos que apoyamos poniendo en valor su marcado carácter social y pidiendo a los socios de gobierno una mejor ejecución". "El retroceso en la Consejería de Ordenación, que incluye vivienda, uno de nuestros principales objetivos, nos decepciona especialmente", reconoce.