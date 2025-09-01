Eva Ledo gana su primera batalla el frente de Educación: la concertada acepta su propuesta

Salió el sol en la consejería de Educación en un inicio de curso que amenazaba tormentoso en la enseñanza concertada, con amenaza de huelga. Finalmente, los tres sindicatos - OTECAS, USO y FSIE - han aceptado esta mañana la oferta planteada por la consejera Eva Ledo, tras consultarlo con sus bases.

De esta forma, los docentes consiguen una dotación de maestros de refuerzo en Infantil para todos los colegios, además de apoyo en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), así como un incremento salarial de 80 euros brutos. Algo que las organizaciones sindicales asumen como "un primer paso" para poder continuar con las negociaciones. En el tintero aún queda la posible reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años, una medida muy solicitada por los profesores.

Tal y como explicó Eva Ledo el pasado sábado, la oferta incluye aquellas medidas con las que la Consejera puede comprometerse: "Esto es lo que voy a ser capaz de darles dentro del mandato en el que me toca trabajar". Al tiempo que indicaba que es una "buena propuesta" que "mejora la calidad de la educación concertada", descongelando el complemento autonómico que llevaba sin actualizarse 15 años.

Un conflicto largo

Las reivindicaciones de la enseñanza concertada vienen de atrás. Hace más de dos años que iniciaron las primeras movilizaciones en busca de una igualdad que no los situase en desventaja con la educación pública. Una brecha - tanto salarial como de recursos - que se agrandó tras la firma del pacto Asturias Educa, el pasado mes de junio entre el Principado y los representantes de la red pública. "Queremos que les den todo lo que se merecen, pero que no se olviden de nosotros", decían los representantes sindicales de la concertada en aquellos días de final de curso.

Hoy, dos meses después de la primera mesa de negociación - hubo cinco en total - los docentes volverán a las aulas con un acuerdo que mejora, parcialmente, su situación.