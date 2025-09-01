El fallo del "Pueblo ejemplar" de 2025, mañana en Oviedo

El jurado encargado de conceder el premio "Pueblo ejemplar de Asturias" de 2025 se reunirá mañana, martes, y dará a conocer el fallo al término de la reunión. La cita se celebrará en el Hotel de la Reconquista de Oviedo (Salón de Consejos) Los miembros del jurado comenzarán sus deliberaciones a las 9 horas y, al término de la reunión, la Fundación Princesa de Asturias anunciará el pueblo premiado. Hay 34 localidades que aspiran a ser "Pueblo Ejemplar", y con ello recibir la visita de la Familia Real en octubre, en los Premios "Princesa de Asturias". Sotres fue el Pueblo Ejemplar del año pasado.