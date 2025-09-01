El fondo de EE UU que está detrás de la compra de las fábricas asturianas de DuPont

El fondo de capital riesgo estadounidense TJC (The Jordan Company, en su denominación antigua) es accionista hegemónico de Arclin, compañía del mismo origen que acaba de adquirir los negocios de fibras aramidas de DuPont (Nomex y Kevlar). El papel de TJC ha sido determinante en una operación que incluye las dos últimas fábricas que el gigante químico posee en Asturias: una en la que se produce Nomex, material caracterizado por su alta resistencia al calor y a las llamas, y otra de cloruro de isoftaloilo (ILC), componente básico para la elaboración del Nomex.

¿Cómo es Arclin, empresa en la que se van a integrar aproximadamente 300 trabajadores asturianos y las últimas instalaciones fabriles de DuPont? Se trata de una compañía química de tamaño mediando (un millar de trabajadores) dedicada a la tecnología de materiales altamente especializados con destino a variopintos sectores. Su catálogo incluye soluciones ignífugas para su uso en la construcción o la industria, negocio emparentado con el Nomex de DuPont. De la fábrica de Tamón (Carreño) y de otra ubicada en Virginia (EE UU), salen fibras de meta-aramida singularmente resistentes al calor que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, la más conocida de ellas la fabricación de prendas de protección para bomberos y otros profesionales expuestos a condiciones extremas de temperatura.

27.000 millones en activos

Arclin tiene centros de trabajo en EE UU, Canadá y Reino Unido. Hasta 2021, su capital estaba participado por el conglomerado de fondos de inversión Lone Star. En ese año, tal participación de control fue adquirida por The Jordan Company, sociedad de capital riesgo también estadounidense y fundada en 1992 que maneja una cartera de activos (posiciones en empresas de distintos sectores) valorada en unos 32.000 millones de dólares (27.400 millones de euros, casi tanto como el PIB de Asturias). TJC aparece en algunos rankings entre los 50 principales fondos de su sector (privaty equity) y está especializado en tomar posiciones en las empresas mediante acuerdos con sus equipos directivos. En el caso de Arclin, su estructura gerente tiene una participación significativa en el capital.

La compra de Nomex y Kevlar por Arclin encaja en los estándares de las estrategias que patrocinan las sociedades de capital riesgo para impulsar el valor de sus empresas participadas. La operación conlleva que Arclin, con algo más de un millar de empleos, incorporará a 1.900 trabajadores adscritos a los citados negocios de DuPont.

Temor sindical

"Preocupa ser adquiridos por una compañía que, en números, es más pequeña que el negocio de aramidas que adquiere", respondió ayer a este diario José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FIA-UGT. Esta organización, presente en el comité de empresa de DuPont-Asturias (con 8 delegados, frente a los 9 del colectivo independiente LIDA), ha sido la primera en expresar sus reparos sobre la venta de las fábricas de DuPont. Parte de esas reticencias se refieren a la propiedad de Arclin: "La venta se realiza a un grupo industrial, pero que tiene detrás a un fondo de inversión dedicado a compras apalancadas (mediante deuda a menudo garantizada por los activos y los ingresos de las compañías adquiridas)", añadió Alperi.

El líder del SOMA lamentó que, con la referida venta, "DuPont ponga fin a su presencia industrial en Tamón, donde ya no tendrá ningún centro de fabricación" bajo su control. La multinacional química, cuyo desembarco en Asturias a principios de los años 90 marco un hito en los intentos de reindustrialización del último medio siglo, sí conservará cierta vinculación con sus últimas plantas asturianas: el acuerdo con Arclin incluye una cláusula por la cual DuPont tendrá el 17,5% de las acciones del grupo resultante de la operación, aunque carecerá de capacidad ejecutiva.

Una gran planta fotovoltaica, el último proyecto anunciado La confirmación de la venta de las últimas fábricas de DuPont en Asturias llega mientras está en marcha la tramitación administrativa de la última inversión anunciada por la multinacional en alianza con la energética Engie: la instalación en Tamón de una planta fotovoltaica de 12,7 megavatios de potencia que ocupará 12 hectáreas (el equivalente a 12 campos de fútbol) junto a las últimas factorías de DuPont y a otras plantas que antes le pertenecieron y ahora son de otras compañías (Corteva y Gatfelter). El parque solar, cuya ubicación futura se recrea en la imagen superior, ha sido concebido para suministrar en torno al 25% de la electricidad que consumen las fábricas de Nomex e ILC, las que ahora se venden.

El SOMA ve por ahora más sombras que luces en la venta de las fábricas y teme por el porvenir del centro de servicios que, con unos 300 trabajadores, conservará DuPont en Asturias. "Su futuro puede volverse incierto", sostiene José Luis Alperi.

Confianza del Principado

Las reservas del sindicato contrastan con la "confianza" expresada por el Gobierno regional ya el pasado sábado. Ayer, la reiteró la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo: "Durante los últimos meses hemos mantenido contacto directo con DuPont para interesarnos por el futuro, por la actividad económica y el empleo, algo que la multinacional nos ha garantizado, y confiamos en que la nueva empresa que ha elegido Asturias para seguir creciendo, para invertir, apueste y siga apostando por la generación de empleo, por la generación de actividad y de riqueza en nuestra comunidad autónoma".

DuPont tiene previsto informar mañana, martes, a la plantilla de Tamón sobre las condiciones del acuerdo con Arclin.