El Gaitero honra al Picu Uriellu en su vino por el Día de Asturias
Real Agrado, que es la bodega que el Grupo El Gaitero tiene en La Rioja, ha presentado su botella de vino creada para celebrar el Día de Asturias, el próximo 8 de septiembre. Se trata de una tradición anual de esta compañía. La etiqueta y la caja de esta edición muestran una vista del Picu Urriellu, "uno de los iconos más reconocibles de la cordillera y emblema de la montaña asturiana". El Grupo El Gaitero ha lanzado 500 botellones doble magnum, de tres litros, y tras un reposo de doce meses, que estará disponible en Asturias el 8 de septiembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Ayuso reta a los socialistas asturianos en su visita a Llanes: 'Quiero verlos defender los intereses de España y de Asturias ante la quita de deuda catalana
- Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso a Ibias en jaque: una 'explosión' y pánico en la piscina
- Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía
- Asturias ya copa el 15% de los rescates del Estado a empresas: tres conocidas firmas en la lista
- Incertidumbre ante la vuelta al cole en Asturias: la concertada fija como 'prioritaria' la reducción de jornada para mayores