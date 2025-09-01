Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gaitero honra al Picu Uriellu en su vino por el Día de Asturias

Real Agrado, que es la bodega que el Grupo El Gaitero tiene en La Rioja, ha presentado su botella de vino creada para celebrar el Día de Asturias, el próximo 8 de septiembre. Se trata de una tradición anual de esta compañía. La etiqueta y la caja de esta edición muestran una vista del Picu Urriellu, "uno de los iconos más reconocibles de la cordillera y emblema de la montaña asturiana". El Grupo El Gaitero ha lanzado 500 botellones doble magnum, de tres litros, y tras un reposo de doce meses, que estará disponible en Asturias el 8 de septiembre.

El Gaitero honra al Picu Uriellu en su vino por el Día de Asturias

