El Principado homenajeará el próximo otoño a quienes combatieron las llamas en la última oleada de incendios (con 6.100 hectáreas arrasadas)

Septiembre ha traído la estabilidad a los montes asturianos. Los incendios que pusieron en jaque a la región durante el mes de agosto están ya controlados. Tan solo se mantienen medios en el de Ibias, que está estabilizado y donde continúan trabajando bomberos y una cooperativa forestal. Pero con la calma toca recomponerse. El Gobierno de Asturias se ha comprometido a poner todos los recursos disponibles a disposición de los afectados.

No solo eso, según adelantó este lunes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, están trabajando para organizar un homenaje para todos aquellos que ayudaron en la extinción de las llamas. Será entre octubre y noviembre. Peláez ha expresado su "más sincero agradecimiento y reconocimiento" a todos ellos, tanto cuerpos de emergencia, empresas forestales y, por supuesto, a los propios vecinos.

Según los últimos datos, la superficie afectada se cifra en 6.100 hectáreas en todo el Principado. Además, durante los incendios fue necesario evacuar los núcleos de Villamayor y Villarcebollón, en total 41 personas, y de forma voluntaria se conminó a la evacuación de los núcleos de Dou, Pradías, Cecos y Centenales, además de Genestoso en Cangas del Narcea.

Peláez ha recordado que este mes se pretenden conceder las ayudas de 800.000 euros para forrajes y ha explicado que el Principado envió la semana pasada al Ministerio la solicitud de la ampliación de las zonas catastróficas para que se incluyan los incendios en los concejos de Caso, Cabrales y Ponga.

Aunque donde ha puesto el foco el consejero ha sido en la prevención, desgranando todas las actuaciones que el Ejecutivo regional ha desarrollado ya en esta materia. Aunque ha reconocido que es necesario seguir trabajando en "profundizar y mejorar" y, por tanto, ha llamado a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios para que apoyen los presupuestos de 2026.