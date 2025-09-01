Los incendios cada vez son más devastadores en Asturias: las miles de hectáreas arrasadas en la última década y su comparación con el decenio anterior

Los incendios de este mes de agosto en Asturias han supuesto la pérdida de casi 7.000 hectáreas, una cifra que, con ser importante, palidece en comparación a la destrucción de años especialmente negros, como 2015, 2017 o 2023. Ha sido una década terrible. De 2015 a 2024 ardieron un total de 119.886 hectáreas, un tercio más que en el decenio anterior, en el que se perdieron 87.439. Y todo apunta a que en el futuro las pérdidas serán mayores. El hecho diferencial tres oleadas de incendios de gran magnitud, que han afectado tanto a la biodiversidad como a la seguridad de los vecinos. La región ha tenido que hacer frente a condiciones meteorológicas cada vez más extremas, lo que ha incrementado la frecuencia y la intensidad del fuego, sin olvidar los problemas en la gestión del monte .

En diciembre de 2015, la comunidad sufrió una de las peores oleadas. Se llegaron a registrar 147 focos simultáneos. Las condiciones de sequía y temperaturas inusualmente altas en invierno provocaron que se calcinasen, en ese mes, un total de 16.048 hectáreas, la mayor cifra mensual hasta la fecha. Además, en uno de los incendios, el de Parres, un piloto del SEPA perdió la vida al chocar con el helicóptero de Bomberos. La oleada de incendios no solo causó pérdidas medioambientales, sino también sociales y humanas.

El fatídico 2017 y el aún peor 2023

El año siguiente, el 2016, fue un año relativamente tranquilo en cuanto a incendios forestales. Aunque en España se registraron algunos focos, en Asturias no se produjeron grandes incendios. Fue el preámbulo de un año especialmente duro en el Principado: el 2017. Lo peor fue en octubre, cuando varios incendios en la zona suroccidental de Asturias destruyeron 27.799 hectáreas. El mayor de estos focos se originó en Degaña. Junto con los focos de Ibias y Allande, se convirtieron en los tres más virulentos, obligando a evacuar los pueblos de Llarón y La Viliella. Los incendios se dieron por extinguidos el 17 de octubre tras varios días de lucha contra el fuego. Fue la oleada que hizo que, el 16 de octubre de 2017, Asturias amaneciese bajo un cielo naranja.

Durante el lustro siguiente, la actividad incendiaria en Asturias fue a menos, no hubo grandes fuegos. Hasta que llegó el año 2023. Entre marzo y abril, la comunidad ardió con una virulencia inusual, hasta 135 focos simultáneos y se calcinaron más de 38.000 hectáreas, un 50% más que en 2017. Valdés sufrió el mayor incendio, con casi 10.000 hectáreas quemadas, seguido de Allande, Tineo, Cangas del Narcea, Piloña, Parres, Llanes y Ponga. El fuego llegó incluso a la capital, al emblemático monte Naranco. Un hombre, ingresado en prisión, se enfrenta a una pena de 13 años de cárcel por aquel fuego, una solicitud récord.

A lo largo de esta década, se ha visto cómo los incendios forestales en Asturias se han vuelto cada vez más frecuentes y destructivos. Las altas temperaturas, la falta de lluvias y la gran cantidad de combustible que alberga el monte han creado las condiciones ideales para la propagación de las llamas. Una tendencia que ha obligado a tomar medidas al Gobierno del Principado, que tras la gran ola de 2023 creó la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que condensa la administración de los efectivos necesarios para combatir incendios. n