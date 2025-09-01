El juez autoriza la tercera prórroga del concurso a Duro Felguera, pero avisa de que no habrá más

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, ha autorizado la tercera prórroga solicitada por Duro Felguera del proceso negociador del preconcurso de acreedores hasta el 30 de septiembre, pero advierte de que ya esta nueva prórroga se concede “con carácter excepcional y condicionado” y no se producirán más salvo circunstancias “extraordinarias y sobrevenidas”.

La parte dispositiva de la autorización judicial advierte además que “la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración (incluyendo la formalización del Plan, su eventual homologación, o el cierre de los procesos laborales pendientes) podrá ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes”

Además, el titular del juzgado de lo Mercantil número 3, Rafael Abril Manso, afirma que Duro Felguera deberá informar periódicamente al juzgado del estado de las negociaciones. La compañía aseguraba en su solicitud de ampliación de prórroga que se producían avances “significativos”, concretamente la venta de “El Tallerón” a Indra por 3,65 millones.

Las anteriores dos solicitudes de prórroga, realizadas en marzo y junio, recibieron la autorización judicial.

El juez, no obstante, formula una crítica clara al procedimiento de tramitación de las prórrogas por parte de Duro Felguera, que podría haber reclamado plazos más amplios en su segunda solicitud y también en esta tercera. La resolución judicial señala que la propia empresa se ha “autolimitado temporalmente” al haber renunciado en junio a reclamar tres meses de prórroga, periodo que sí se solicitó en la primera prórroga.

“La realidad ha desmentido la previsión optimista de la mercantil deudora, evidenciando que la segunda prórroga, por su voluntaria y unilateral acotación temporal, no ha resultado útil ni eficaz para los fines que se perseguían”, indica el juez Rafael Abril Manso, que reclama a la empresa una estrategia “coherente, realista y jurídicamente fundada” para evitar “el uso táctico del procedimiento preconcursal como instrumento de dilación procesal”.

Señala además que la “dinámica de solicitudes sucesivas, cada vez más breves y condicionadas por factores externos, desnaturaliza el espíritu del procedimiento preconcursal”.

Por tanto, esta tercera prórroga aceptada va con una severa advertencia: “No es una aceptación tácita de futuras extensiones”, sino una concesión “excepcional” por la relevancia de la empresa, la complejidad de su pasivo y la necesidad de preservar el empleo y el crédito”. Por tanto, señala que un intento de solicitar prórrogas cortas para dar expectativas constituye “un engaño a los acreedores”.